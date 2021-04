CNA Tessile e Abbigliamento e CNA Calzature Ravenna: eletti i nuovi direttivi

Lo scorso 22 aprile si sono svolte le assemblee elettive di CNA Moda Tessile e Abbigliamento e CNA Moda Calzature, Pelletteria e Pellicceria che hanno rispettivamente eletto come nuova Presidente Claudia Bellini, giovane imprenditrice di Castel Bolognese e riconfermato Giordano Tabanelli, fusignanese imprenditore del settore calzaturiero.

Il Consiglio Territoriale di Mestiere Tessile e Abbigliamento, oltre al Presidente, si compone di altri cinque membri: Antonella Solaroli, Dimitri Capelli, Patrizia Montanari, Franco Nostri, Stefano Tanesini.

Il Consiglio Territoriale di Mestiere Calzature, Pelletteria e Pellicceria, oltre al Presidente, si compone di due membri: Marco Malpassi e Thomas Randi.

La serata, dopo i ringraziamenti ad Antonella Solaroli come Presidente uscente per l’ottimo lavoro svolto nei due mandati di presidenza, ha visto la partecipazione di Stefania Gamberini Referente regionale CNA Moda, Valentina De Matteo, Ricercatrice Unibo, e Flaviano Celaschi, Presidente Cluster ICC Regione Emilia Romagna che hanno illustrato progetti e percorsi di CNA per le imprese del settore.

La neo eletta Presidente Claudia Bellini, nel suo intervento, ha sottolineato il difficile momento del settore tessile e abbigliamento non solo derivanti dalla situazione sanitaria che stiamo attraversando ma anche per problematiche interne al settore. Il settore necessita di contributi per investire in nuove tecnologie, anche virtuali, che consentano di restare al passo con il resto del mondo ma anche di formazione sul personale, di riappassionare e formare le nuove generazioni non solo al design ma anche alla realizzazione manuale dei modelli e dei campionari, elementi imprescindibili per realizzare creazioni di successo.

Il Presidente Giordano Tabanelli ha tracciato il quadro della situazione del settore rilevando le grandi difficoltà e l’incertezza nella ripartenza che potrà avvenire solo rilanciando il Made in Italy attraverso nuovi incentivi per le imprese che intendono investire.