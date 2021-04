Il secondo appuntamento della Festa della Cooperazione, è dedicato al “Buon lavoro” delle cooperative sociali

Proseguono su Teleromagna gli appuntamenti del programma della 43esima edizione della Festa della Cooperazione, organizzata da Confcooperative Romagna e dalle cooperative bagnacavallesi associate.

Il secondo evento in programma, “Il buon lavoro” (prima messa in onda giovedì 29 aprile alle 21.30 su Tr24), intende puntare l’attenzione sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone fragili. Ne parleranno, aiutati dal giornalista Pier Giorgio Valbonetti, Giuseppe Guerini, presidente di Cecop organizzazione europea delle cooperative sociali di produzione lavoro, Paolo Venturi, direttore di Aiccon, Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli, Antonio Buzzi, vicepresidente di Confcooperative Romagna, Mauro Marconi, vicepresidente di Confcooperative Federsolidarietà, Angelo Benedetti, presidente e dg del gruppo Unitec di Lugo, Maurizio Gardini, presidente Confcooperative Nazionale.

Dopo la prima messa in onda prevista per giovedì 29 aprile alle 21.30 su Tr24, lo speciale verrà replicato sabato 1° maggio alle ore 15 su Teleromagna canale 14 e lunedì 3 maggio alle ore 13 su Teleromagna Mia canale 74.

Il programma della Festa continua con l’attesa Santa Messa dei lavoratori, alle ore 10 dallo stabilimento di Agrintesa a Bagnacavallo, celebrata da Don Ugo Facchini, arciprete di Bagnacavallo (ingresso su prenotazione al numero 0546 60296 – oppure in diretta Tv su Teleromagna canale 14 e sulla pagina Facebook di Confcooperative Romagna – @ConfcooperativeRomagna).

Si chiude con l’approfondimento “Fragilità e autonomia”, in onda martedì 4 maggio alle ore 15 su Teleromagna canale 14, dedicato alle buone prassi per dare opportunità di autonomia alle persone in difficoltà, in replica sempre martedì 4 maggio alle ore 21.30 su Tr24 canale 11 e mercoledì 5 maggio alle ore 13 su Teleromagna Mia canale 74.

Per maggiori informazioni bit.ly/FestaCooperazione2021