Riconfermato Marcello Monte a presidente della CNA di Ravenna

Lunedì 26 aprile scorso l’assemblea della CNA di Ravenna ha rinnovato i propri organismi dirigenti riconfermando nel ruolo di Presidente Marcello Monte e eleggendo alla carica di Vicepresidente Laura Sillato. Alla parte pubblica dell’Assemblea è intervenuto il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale che si è confrontato con l’Associazione.

Nella relazione introduttiva è stato sottolineato come per CNA sia fondamentale “perseguire ogni sforzo per accelerare la ripresa e coinvolgere tutte le componenti dell’economia e della società in tale percorso, partendo dalla concertazione, che rappresenta un punto di forza fondamentale per il nostro territorio. Occorre pensare alla ripartenza e a un rilancio del sistema economico, con un obiettivo di breve periodo per far ripartire tutte le attività e le imprese e uno di medio-lungo periodo che deve puntare al consolidamento della ripresa, alla crescita e allo sviluppo”.

CNA confida “che il Recovery Plan potrà dare un forte impulso al rilancio dell’economia a condizione di concentrare le risorse in progetti per rafforzare in modo permanente l’efficienza e la competitività dell’Italia, realizzando nel contempo la semplificazione della normativa sulle opere pubbliche e l’efficientamento della gestione amministrativ”a.

Il Sindaco nel suo intervento ha sottolineato come l’Amministrazione comunale abbia già stanziato risorse per l’abbattimento della TARI per le utenze non domestiche, per intervenire sul canone di occupazione del suolo pubblico e per garantire risorse aggiuntive ai consorzi fidi. L’Amministrazione è impegnata a pieno ritmo per garantire alle attività gli spazi all’aperto per le riaperture. A Ravenna importanti investimenti stanno per partire, dall’escavo dei fondali al nuovo terminal crociere, agli interventi di ANAS su SS 16 e Romea dir che sicuramente avranno un impatto importante su tutta la città.

Cna Ceramica e Mosaico: Confermate Elisa Grilli, Presidente del Mestiere Ceramica e Elisa Brighi del Mestiere Mosaico

Nei giorni scorsi inoltre si sono svolte le assemblee dei mestieri mosaico e ceramica, dell’Unione CNA Artistico e Tradizionale Ravenna. All’unanimità, per il mestiere della ceramica è stata confermata Elisa Grillini in qualità di Presidente del settore. Elisa Grillini, nota ceramista con il laboratorio a Cervia, è anche docente di ceramica presso il corso di alta formazione, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che Ecipar Ravenna organizza a Faenza. Negli ultimi 4 anni Elisa Grillini è stata anche componente della presidenza Nazionale di CNA Artistico e Tradizionale.

Sempre all’unanimità, nel settore dei mosaicisti è stata confermata Elisa Brighi quale Presidente della categoria. Anche Elisa Brighi, oltre a lavorare nel suo laboratorio di mosaico con sede a Ravenna, svolge docenze nelle scuole per portare la storia e la passione per il mosaico alle nuove generazioni.

Durante le assemblee sono stati affrontati i temi di interesse dei due settori, dalla nuova proposta di legge nazionale per la tutela dell’Artigianato Artistico con primo firmatario il Senatore Stefano Collina di Faenza, al rifinanziamento delle misure regionali per le aziende che fanno parte dell’Albo regionale delle imprese del settore artistico e tradizionale. Fondamentale, scrivono da Cna, “si ritiene la problematica della formazione in questi due settori nonché il passaggio generazionale. Di estrema importanza le azioni di supporto alla ceramica messe in campo dal Comune di Faenza con la manifestazione Made in Italy 2021 che si terrà a settembre in attesa di Argillà 2022, mentre nel settore mosaico grande successo stanno avendo i fiori di mosaico, iniziativa nata dall’impegno delle mosaiciste del territorio a sostegno dell’Associazione Linea Rosa. È stata espressa soddisfazione anche per la realizzazione di un monumento realizzato in mosaico, dedicato al 30° anniversario di Linea Rosa, che verrà collocato nell’ex caserma Dante Alighieri di Ravenna, al momento in fase di riqualificazione per la realizzazione di una nuova area verde”.