UIL di Ravenna: Osservazioni al PITESAI e stoccaggio della CO2. Ravenna sia all’avanguardia

La UIL di Ravenna saluta positivamente l’invio delle osservazioni al PITESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) al Ministero della Transizione Ecologica.

“Il contributo unitario del Tavolo delle Associazioni Imprenditoriali, condiviso dalla Camera di Commercio e dalle Organizzazioni Sindacali ravennati su impulso e stimolo del Sindaco Michele de Pascale, può contribuire in maniera decisiva a raggiungere l’obbiettivo comune di pianificare attività estrattive a medio e lungo termine in un settore, quello dell’ upstream, che vede il territorio ravennate leader e all’avanguardia come capacità, competenze e know-how, per costruire il futuro green dell’approvvigionamento energetico garantendo importanti investimenti, anche esteri, nel nostro Paese” dichiara Carlo Sama, Segretario Generale UIL Ravenna.

“Salutiamo con soddisfazione anche le parole del Ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, sulla possibilità che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) possa prevedere finanziamenti per l’impianto di captazione dell’anidride carbonica (CO2) che ENI intende costruire a Ravenna” prosegue Sama.

“Come UIL abbiamo apprezzato questo progetto fin dalla sua presentazione a giugno 2020 e auspichiamo che veda il coinvolgimento di tutte le realtà del polo chimico e non solo, in modo da contribuire maggiormente alla riduzione delle emissioni di CO2 e diminuire i costi delle aziende che la producono, onde evitare la inevitabile dispersione nell’aria e quindi un peggioramento ambientale. Poi discutiamo se il progetto deve ricevere stanziamenti pubblici e in quale misura” dichiara il Segretario Generale UIL Ravenna, sottolineando che il sindacato “è disponibile a supportare tutti i progetti che da un lato possono sviluppare occupazione stabile e di qualità e dall’altro contribuire ad una equilibrata transizione ecologica verso il futuro green che tutti auspichiamo”.