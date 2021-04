Voglia di pic nic all’aria aperta: il mercato di Campagna Amica di Ravenna propone l’Agribag

Col primo fine settimana ‘in giallo’, che peraltro comprende il sabato festivo del 1 maggio, esplode la voglia di verde, di fuga nella natura e di buon cibo contadino.

La possibilità di spostamento favorisce infatti le gite fuori porta, un ‘rito’ consolidato in particolare nella giornata della festa del lavoro. Per l’occasione il Mercato di Campagna Amica Ravenna di via Canalazzo 59 lancia l’iniziativa “Agriscampagnate a km0. Componi la tua agribag!”.

Nella giornata di domani, venerdì 30 aprile, il Mercato sarà regolarmente aperto dalle ore 14.30 alle 19 (mentre sabato 1 maggio osserverà la chiusura festiva) e i consumatori potranno creare le proprie agribag assaggiando e scegliendo tra i prodotti esposti. Grazie ai suggerimenti e ai consigli utili degli agricoltori del mercato, sarà quindi un gioco da ragazzi comporre un perfetto cestino da pic-nic contadino.

Il Mercato proporrà due possibili varianti dell’agribag, tutte con prodotti a km0: tradizionale e vegetariana, ma il consumatore avrà piena libertà di comporre il cestino secondo i propri gusti.

Inoltre, i cittadini-consumatori visitando il mercato potranno anche scoprire le attività che gli agriturismi e le fattorie didattiche della rete locale Campagna Amica-Terranostra hanno in serbo per questo weekend tutto da vivere all’aria aperta.