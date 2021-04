Azienda di Conselice inventa “vibrofinitrice” per rifiniture di asfalto 100% elettrica

Un’azienda italiana di Conselice, la CM Srl ha ideato una vibrofinitrice di piccole e medie dimensioni per l’asfaltatura di piccole strade, piste ciclabili, marciapiedi e per il ripristino di buche. In collaborazione con Tazzari Group, un gruppo imolese pioniere nei veicoli elettrici, hanno creato la prima vibrofinitrice al mondo con alimentazione 100% elettrica.

Che significa: grande autonomia energetica , abbattimento drastico delle emissioni da cantiere, grande silenziosità e azzeramento della manutenzione sui componenti. Queste caratteristiche consentono l’applicazione anche in aree sensibili delle città.

La sindaca di Conselice, Paola Pula, si è congratulata con l’azienda conselicese per l’iniziativa imprenditoriale.