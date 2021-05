Riaprono i piccoli cinema, non ancora i multisala. La nostra esperienza, tra entusiasmo e timori

Con l’ultimo Decreto governativo che ha sancito le riaperture da lunedì 26 aprile di ristoranti, bar, teatri, cinema nelle Regioni di colore giallo, tra le quali è rientrata anche l’Emilia-Romagna, nella nostra provincia, in particolare a Ravenna e a Faenza, hanno già riaperto alcune sale cinematografiche.

In particolare, da giovedì 29 aprile ha riaperto al pubblico il cinema Jolly in via Renato Serra a Ravenna, proponendo la visione del film “Est – Dittatura Last Minute” di Antonio Pisu. È prevista una proiezione unica per il 3 e 4 maggio, alle 19:30, mentre oggi, domenica 2 maggio, sono in programma due proiezioni, alle 17:30 e alle 19:30. Mercoledì chiuso. Lunedì e martedì la tariffa è ridotta per tutti i clienti.

Nonostante non sia obbligatoria, dal cinema consigliano fortemente la prenotazione, chiamando al 380 4352806, tutti i giorni dalle 15 alle 17.30, oppure inviando una mail a cinemajolly_ravenna@libero.it.

Dal 30 aprile hanno riaperto anche il cinema Mariani in via Ponte Marino a Ravenna, il Cinema Italia in vicolo Pier Maria Cavina a Faenza con la proiezione di “Nomadland“, film vincitore di ben tre Premi Oscar, della regista Chloé Zhao. Riapre anche il Cinema Sarti in via Carlo Cesare Scaletta, sempre a Faenza, proponendo “Est – Dittatura Last Minute”.

Per tutte le informazioni su prenotazioni e nuovi orari, compatibili con il coprifuoco, basterà consultare il sito: www.cinemaincentro.com.

Restano ancora chiusi, invece, il multisala Cinemacity in via Secondo Bini a Ravenna e il CineDream Multiplex in via Granarolo a Faenza.

“Come ormai saprete i cinema potrebbero riaprire il 26 aprile – scrivono lo scorso 18 aprile sulla pagina Facebook del CineDream – . Ma ovviamente questa ipotesi per noi del CineDream è impossibile da concretizzare per tutta una serie di motivi che non stiamo qui a spiegare. Non temete, appena avremo una data ufficiale, sarete i primi a saperlo direttamente da noi”.

La riapertura dei cinema e dei luoghi della cultura era un momento molto atteso, sia come è ovvio dagli addetti ai lavori, sia da milioni di cittadini, che hanno vissuto la riapertura di cinema e teatri come un importante tassello del ritorno alla “normalità” e alle abitudini perdute.

Anche noi di Ravennanotizie non abbiamo saputo resistere al richiamo delle sale cinematografiche e, nel giorno stesso della riapertura a Ravenna, ci siamo prenotati un posto, sia per il desiderio di tornare a guastarci un film sul grande schermo, che per la curiosità di testare la situazione.

Di seguito, l’esperienza diretta di una di noi:

Appena ho saputo della riapertura, ho deciso di provare l’esperienza di tornare al cinema. A dire il vero, dopo un anno di distanziamenti, mascherine e fuga dagli spazi chiusi, il mio stato d’animo oscillava tra l’entusiasmo di trovarmi nuovamente in sala e la paura di essermi messa in una situazione a rischio. Alla fine del film, tutti i dubbi erano svaniti.



Ho scelto il cinema Mariani, in via Ponte Marino a Ravenna, allettata dalla proposta di Nomadland. Di fianco alla cassa c’era il dispenser con il gel igienizzante. All’ingresso, una persona era addetta alla misurazione della temperatura con il termoscanner e a prendere nota di nominativi e numeri telefonici degli spettatori, per poterli ricontattare nel caso, nei giorni successivi, si fosse manifestata una positività.



I posti erano distanziati, praticamente si può utilizzare una sedia sì e una no. Quella preclusa era bloccata da una fascetta di plastica a strisce gialle e nere e appena si sono spente le luci in sala, sullo schermo è passato il filmato con tutte le norme da rispettare, prima fra tutte ovviamente, l’obbligo di mascherina per tutta la durata della proiezione.



Alla fine del film siamo usciti ordinatamente, senza assembrarci e per le 10, prima che scattasse il coprifuoco, ero a casa, soddisfatta dal film visto e con l’assoluta convinzione che, se i protocolli sono questi e vengono fatti rispettare, il cinema e il teatro (dove i protocolli sono del tutto analoghi) sono di certo da annoverare tra i luoghi più sicuri dove trascorrere il proprio tempo.