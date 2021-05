CNA Unione Bassa Romagna: eletti i nuovi organismi direttivi, Massimo Baroncini confermato presidente

Martedì 4 maggio si è svolta l’Assemblea elettiva della CNA dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che ha visto la partecipazione degli imprenditori e artigiani delegati dalle realtà comunali. Massimo Baroncini (Idrotermica Baroncini, Conselice) è stato confermato presidente mentre Francesca Coatti (gruppo Nove-Saiti, Alfonsine) è stata eletta nuova vicepresidente. È stata poi nominata la Presidenza di cui fanno parte i sei Presidenti comunali e le due figure apicali appena elette. Baroncini e Coatti saranno poi membri di diritto della Direzione Territoriale CNA Ravenna.

All’incontro hanno partecipato anche la Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Eleonora Proni e la Consigliera regionale Manuela Rontini. La Proni ha affermato che “è stato fondamentale per noi aver affrontato questa crisi in Unione, ci ha dato più forza e un impegno coordinato soprattutto sulle politiche economiche e sociali. Occorre attenzione per questa nuova fase di riapertura in cui le organizzazioni come CNA saranno partner fondamentali”. Per la consigliera regionale Manuela Rontini è stata un’occasione per incontrare imprenditori e artigiani della Bassa Romagna e raccontare che “la Regione sta costruendo le condizioni per il rilancio: abbiamo tutte le carte per ripartire velocemente. Stiamo elaborando le progettualità e le strategie per mettere a terra i finanziamenti del PNRR, dei Fondi strutturali e del Patto per il Lavoro e per il Clima appena sottoscritto. Con CNA c’è massima collaborazione e sarò sempre a disposizione per supportare la Bassa Romagna nei prossimi anni”.

Il Direttore CNA Massimo Mazzavillani ha concluso il dibattito, dopo l’intervento dei 6 Presidenti comunali, sottolineando il valore della cooperazione e della concertazione come presupposto fondamentale per avere una società in cui possa convivere il benessere e la coesione sociale. “I servizi e il welfare che i nostri territori sanno esprimere – ha dichiarato – sono indispensabili per avere anche imprese di qualità. La CNA per questo ha sempre fatto la sua parte e continuerà anche nei prossimi anni affinché le molte progettualità in campo passino velocemente dalla teoria alla pratica”.

Massimo Baroncini, riconfermato Presidente si è detto “molto contento per la fiducia, so che ci aspettano momenti difficili, ma saranno anche anni di crescita in cui faremo di tutto per il bene delle nostre imprese, della CNA e della Bassa Romagna”.