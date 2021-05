Ravenna. Cna Meccanica, Legno e Arredo, Serramenti e Infissi, Nautica e Chimica/Vetro/Gomma/Plastica: eletti i nuovi organismi direttivi

Lunedì 3 maggio 2021 si sono svolte le assemblee di CNA Meccanica, CNA Legno e Arredo, CNA Serramenti e Infissi, CNA Nautica e CNA Chimica/vetro/gomma/plastica, che hanno eletto come presidenti rispettivamente Andrea Dalmonte, Roberto Tagliaferri, Stefano Casanova, Daniele Banfi e Marco Morigi. Nel corso della serata sono stati eletti anche i singoli Consigli Territoriali di ciascun Mestiere.

I lavori sono stati aperti dalla relazione del responsabile del settore CNA Produzione, Alessandro Battaglia, cui hanno fatto seguito gli interventi di Antonio Murzi e Leonardo Bianchi del Centro Studi CNA Nazionale e di Valentina Di Berardino, Coordinatrice di CNA Produzione Nazionale e le conclusioni del Presidente Nazionale CNA Produzione Roberto Zani.

I neo presidenti di ogni singolo mestiere hanno ringraziato per la fiducia in loro riposta, impegnandosi a lavorare con i neo consiglieri al fine di valorizzare al meglio le specificità di ogni mestiere, a partire dalle tematiche più rilevanti e impattanti per le imprese.