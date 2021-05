Cna Ravenna. Professioni: Gaudenzi presidente. Dolciari e panificatori, bevande, chioschi, ristorazione, agricoltura e verde: nuovi direttivi

Mercoledì 5 maggio si è svolta l’Assemblea elettiva di CNA Professioni che ha visto la partecipazione dei professionisti associati a CNA Ravenna.

All’unanimità è stata confermata la Presidente, Roberta Gaudenzi. Per la Presidenza sono stati eletti Alessandra Catania, Davide Zagonara, Simona Pepoli e Stefano Giunchi, mentre il nuovo Consiglio eletto è composto dalla Presidenza e da Anna Leone, Donato D’Antonio, Gianni Gaudenzi, Maurizio Marendon e Monica Buldrini. Infine, sono state elette per il Consiglio regionale CNA Professioni Roberta Gaudenzi e Simona Pepoli.

L’Assemblea è stata l’occasione per parlare del mondo dei professionisti, in particolare di quelli non ordinistici, che hanno sofferto molto in questo periodo, ma che hanno anche espresso la voglia di reagire tramite nuove sfide, come evidenziato dall’Osservatorio di CNA Professioni Nazionale.

CNA Professioni ha costituito l’anno scorso una task force regionale nel periodo della pandemia, che ha permesso di portare nei tavoli regionali e nazionali richieste su diversi versanti: dalla corretta definizione di professionista che permetta di non escludere nessuno da bandi e incentivi, ai ristori, alla formazione finanziata, fino alle forme di sostegno e welfare, come indicato da Federica Pasini, Responsabile CNA Professioni Emilia-Romagna.

Roberta Gaudenzi, riconfermata alla presidenza, si è detta contenta del nuovo direttivo, pronto a lavorare per una maggiore visibilità e riconoscimento di questa tipologia di lavoro autonomo tramite una partecipazione attiva, aperta, con la voglia di fare rete.

Assemblee Cna Dolciari e Panificatori, Produttori di Bevande, Chioschi e produzione di Piadina, Ristorazione, Agricoltura e operatori del Verde: eletti i nuovi organismi direttivi.

Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea elettiva dei Mestieri costitutivi l’Unione CNA Agroalimentare Ravenna. Sono stati affrontati i temi più attuali, quali la messa a norma delle imprese sull’etichettatura ambientale e le regole sulle riaperture ed è stata presentata la delibera regionale che prevede nuovi ristori per le aziende del settore alimentare, provvedimento fondamentale per le centinaia di imprese di questi settori che attendevano da mesi questi ristori.

Dopo la presentazione dei provvedimenti più recenti e importanti per le categorie e dopo lo svolgimento di un ampio dibattito, l’Assemblea Elettiva ha proceduto alla nomina dei suoi rappresentanti.

Presidente del Settore Dolciari e Panificatori è stato eletto il brisighellese Luca Naldoni, titolare della Dolciaria Naldoni. Presidente del Mestiere Produttori di Bevande è stato eletto il casolano Davide Finoia, titolare del Birrificio Valsenio. Presidente del Mestiere Chioschi e produzione di Piadina è stata eletta la cervese Monica Iascio. Presidente del Mestiere Ristorazione è stato eletto Andrea Ricci Maccarini. Presidente del settore Agricoltura è stato eletto il riolese Christian Bertoni.

Sempre nei giorni scorsi è stato riconfermato Presidente del Settore Giardinieri e Manutentori del Verde il cervese Piero Dal Pozzo, titolare dell’impresa Oltre la siepe.