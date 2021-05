Incontro formativo dell’Ufficio delle Dogane di Ravenna rivolto agli appartenenti all’Associazione Doganalisti ER

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro formativo in modalità Webinar tenuto dall’Ufficio delle Dogane di Ravenna e rivolto agli appartenenti all’Associazione Doganalisti Emilia Romagna, avente a oggetto il tema delle “Reingegnerizzazione AIDA e Digitalizzazione dei certificati di circolazione”.

L’incontro, dedicato principalmente ai doganalisti e propri ausiliari di settore che operano nel Porto di Ravenna, è stato tenuto in un’ottica di confronto professionale su tematiche di attualità, non mancando di fornire un quadro delle principali novità nell’ambito della digitalizzazione delle procedure doganali.

In particolare sono stati illustrati gli e-Manifest, le nuove procedure doganali di importazione e il certificato di origine preferenziale EUR1 Full Digital. Entusiasta la platea dei professionisti che ha aderito all’iniziativa, che ha manifestato il proprio apprezzamento per la sensibilità mostrata da ADM in ordine alle esigenze dello specifico settore del territorio.