Ravenna. Eletti gli organi dirigenti di CNA Trasporto Persone e CNA Trasporto Merci

CNA TRASPORTO PERSONE RAVENNA: Confermati i Presidenti: Andrea Zaganelli per CNA NCC Bus, Danilo Cimatti per CNA NCC Auto e Fabio Ambrogetti per CNA Taxi

L’Assemblea congressuale che si è tenuta a seguito del convegno “Codice della strada e abusivismo nel trasporto” ha eletto gli organi dirigenti delle associazioni di mestiere del settore Trasporto Persone. Andrea Zaganelli è stato confermato Presidente di CNA NCC Bus. Il Consiglio è completato con la conferma di Stefano Pollini e con l’elezione di Maurizio Pollini. Il Presidente Zaganelli sottolinea la volontà del nuovo Consiglio territoriale di mestiere di proseguire l’azione di coordinamento e collaborazione con Enti e Aziende pubbliche, garantendo mezzi e uomini per aumentare la sicurezza nel trasporto pubblico di linea.

Le Associazioni di mestiere del trasporto pubblico non di linea hanno eletto i consigli territoriali di Cna Taxi con la riconferma di Fabio Ambrogetti Presidente e consiglieri Stefano Cucchi e Enrico Rosetti. CNA NCC Auto ha confermato Presidente Danilo Cimatti e consiglieri Mauro Minardi e Franco Roverelli.

Le attività di rappresentanza delle Associazioni CNA Taxi e CNA NCC, espresse in maniera condivisa, sono mirate ad esprimere la massima disponibilità e collaborazione agli utenti che necessitano di un servizio di trasporto efficiente. Le associazioni di CNA trasporto persone sono da sempre disponibili con le loro proposte ed esperienze per contribuire alla definizione di linee guida adeguate in grado di garantire la più elevata sicurezza a cittadini e operatori del settore. Linee guida adeguate e l’evoluzione della campagna vaccinale possono, inoltre, favorire la ripresa della mobilità delle persone e la ripartenza dei viaggi di lavoro e del turismo.

CNA TRASPORTO MERCI RAVENNA: Confermata Presidente Laura Guerra

L’Assemblea congressuale ha confermato Laura Guerra Presidente di CNA FITA Merci. Il Consiglio Territoriale dell’associazione di mestiere del Trasporto merci, che a Ravenna vede la presenza di strutture di rilevante importanza, è inoltre composto da Remo Camurani, Davide Cassani, Ioan Florin Madrasan, Vania Perini, Veniero Rosetti, Guido Varrica, Gian Luca Zannoni e Vanni Zannoni.

La relazione è stata affidata a Franco Medri dell’Ufficio Studi ASAPS che ha analizzato l’evoluzione della normativa di riferimento dell’autotrasporto, con la consueta chiarezza dovuta alla notevole esperienza maturata nel settore.

La Presidente Laura Guerra ha ringraziato, anche a nome dei componenti il Consiglio territoriale di mestiere, gli autotrasportatori associati che hanno deciso di conferire loro questo importante ruolo di rappresentanza della categoria, nelle sedi istituzionali di riferimento e nei livelli regionali e nazionali della CNA. Concludendo, Laura Guerra ha espresso la convinzione che la scelta della CNA di avviare questa campagna congressuale, con l’istituzione delle Associazioni di mestiere sia la scelta giusta per rafforzare il ruolo di tutela delle imprese associate.