A Castel Bolognese suolo pubblico gratis ed extra large per i commercianti e gli artigiani

Suolo pubblico gratis ed extra large per i commercianti e gli artigiani di Castel Bolognese. E’ la novità annunciata dal Sindaco Luca Della Godenza. “Dalla riapertura all’aperto delle attività economiche che erano chiuse a causa del Covid, abbiamo deciso di dare la possibilità a chi ne facesse richiesta di avere maggiore suolo pubblico per consentire di svolgere la propria attività nonostante le restrizioni in essere”.

“Per questo abbiamo svolto con la Polizia Municipale i sopralluoghi necessari alla individuazione dei nuovi spazi che sono stati concessi con celerità, semplicità e gratuità ai richiedenti – prosegue – .Un aiuto concreto alle attività maggiormente colpite dalla crisi in attesa di intervenire anche sulla Tari e in attesa di rinviare le scadenze Imu”.

Il sindaco lancia anche un appello invitando tutti i cittadini a frequentare gli esercizi commerciali e artigianali di Castello “per dare una mano concreta a chi è stato (e lo è tutt’oggi) largamente colpito dalla crisi economica derivante dall’epidemia” .