Bagnara di Romagna: arriva il mercato contadino, aperte le domande per le aziende agricole interessate

Anche a Bagnara di Romagna arriva il mercato contadino, che partirà in forma sperimentale a partire da mercoledì 26 maggio. Il mercato si terrà ogni mercoledì, dalle 16 alle 19, tra la Porta del paese e la piazza e vedrà protagoniste le aziende del territorio per garantire prodotti sani e locali: un servizio attento alla sostenibilità ambientale, alla salute e al risparmio.

Le aziende agricole intenzionate a partecipare con una propria bancarella possono fare richiesta utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito del Comune di Bagnara di Romagna (www.comune.bagnaradiromagna.ra.it).

Come stabilito dal regolamento approvato dal Consiglio comunale, si darà priorità alle aziende che garantiscano differenziazione merceologica, al fine di ottenere varietà nell’offerta, con sede nell’ordine a Bagnara, nella Bassa Romagna e nei comuni confinanti e infine nella provincia di Ravenna. A seconda dei propri prodotti, gli operatori potranno partecipare anche solo per certi periodi dell’anno e nella fase sperimentale, cioè fino al 31 dicembre 2022, non sarà dovuto alcun canone.

Le adesioni, corredate dal documento di identità di chi firma, dovranno essere inoltrate tramite email a baldassarie@unione.labassaromagna.it, oppure recapitate di persona al Suap dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, presso il complesso del Carmine in via Garibaldi 16 a Lugo.