Assemblea Cna Giovani Imprenditori: eletti i nuovi organismi direttivi. Fernando Di Stefano è il nuovo presidente

Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea di CNA Giovani Imprenditori di Ravenna che ha eletto il nuovo presidente del raggruppamento, Fernando Di Stefano, e i componenti del Comitato, Claudia Baldini, Daniele Bernabini, Ilaria Laghi, Marco Merli e Luca Naldoni. L’Assemblea è stata l’occasione per confrontarsi con l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Ravenna, Federica Del Conte, sui progetti legati alla riqualificazione e valorizzazione della Darsena di Ravenna attraverso l’attuazione di alcuni importanti investimenti strutturali, come a esempio il prolungamento della passerella pedonale, la realizzazione delle Orangerie vicino all’ex tiro a segno, il nuovo sistema fognario, il cablaggio della fibra ottica.

Nel corso di questi anni il Gruppo Giovani Imprenditori e tutta la CNA sono stati protagonisti di iniziative per riqualificare questo luogo simbolo e partner dell’Amministrazione comunale nei progetti europei per il suo rilancio. Ci preme sottolineare anche che diversi imprenditori, molti dei quali giovani, hanno investito con le proprie attività in questo contesto.

Nelle conclusioni, Marianna Panebarco, componente della Presidenza Territoriale della CNA di Ravenna, ha sottolineato l’importanza di alcuni temi come l’innovazione, la digitalizzazione intesa sia come strumento ma anche come diritto dei cittadini e delle imprese, la formazione, le competenze e il passaggio generazionale su cui occorre investire con risorse e progettualità.

Il neo Presidente, nel ringraziare per la fiducia, ha anche sottolineato come sia importante sostenere i giovani imprenditori e le giovani imprese, soprattutto in un momento di cambiamenti come quello attuale, per quello che possono rappresentare per il futuro del paese.