Confesercenti Lugo: Bruno Checcoli riconfermato Presidente

Bruno Checcoli è stato eletto presidente di Confesercenti sede di Lugo oggi pomeriggio, durante i lavori dell’Assemblea svoltasi in modalità videoconferenza. Apprezzato e conosciuto commerciante del centro storico di Lugo, titolare dell’Erboristeria Clorofilla, Checcoli ha iniziato il suo intervento con un discorso che ha toccato inevitabilmente il tema Covid-19 e relative conseguenze e prospettive.

La dichiarazione del riconfermato Presidente Checcoli: “Quando usciremo da questa pandemia saremo profondamente cambiati, il commercio tradizionale ne ha subito gli effetti più devastanti a scapito dell’on-line, che invece nel giro di mesi è esploso. Migliorare la qualità della vita nei nostri centri, attraverso la presenza del commercio, deve essere la strategia della politica, producendo azioni ed aiuti per le imprese mediante le seguenti modifiche strutturali come: stop a qualsiasi concorrenza sleale, drastica riduzione degli adempimenti fiscali e burocratici, adeguati incentivi e formazione continua. Queste sono le cose indispensabili per evitare un futuro fatto di negozi chiusi e città deserte con tutto quello che ne consegue in materia di sicurezza e tranquillità”.

Insieme a Checcoli è stata eletta la nuova presidenza del territorio Bassa Romagna: i membri sono stati rinnovati anche nell’età media, raccogliendo le istanze di un’imprenditoria giovane e femminile, al fine di lavorare in sinergia con la struttura provinciale per affrontare le prossime sfide.

Tra le priorità di lavoro della nuova presidenza: ascolto nei confronti dei soci, forte coesione e lavoro di squadra, in totale autonomia, confronto e collaborazione con le istituzioni e tutti gli interlocutori a cui presentare le proposte dell’Associazione.