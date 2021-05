“LeNove”. Il 14 maggio puntata speciale sull’agricoltura nel format su LepidaTv

Focus sui temi che caratterizzano un comparto di eccellenza per l’economia regionale. Sarà tutta dedicata all’agricoltura la puntata speciale de “LeNove in Emilia Romagna” in programma venerdì 14 maggio su LepidaTv (canale 118) e per l’occasione anche in diretta Facebook. Naturalmente alle ore 9.

Alimentazione di qualità, tutela della salute, sviluppo sostenibile e transizione ecologica, imprese e nuove opportunità di lavoro. Alle soglie della nuova programmazione dei fondi europei e dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), è una competizione a tutto campo quella del settore agroalimentare italiano e della nostra regione. Un comparto alle prese con le sempre più pressanti conseguenze del mutamento climatico e dei più recenti effetti dell’emergenza Covid.

Se ne parlerà con Manuela Rontini, presidente della commissione Politiche economiche, Andrea Liverani, vicepresidente della commissione Lavoro, e Marina Di Muzio, imprenditrice e fondatrice di Confagricoltura Donna.