Riso solidale per difendere il diritto al cibo. Al mercato di Campagna Amica e negli agritur arriva la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”

Questo weekend il mercato di via Canalazzo 59 ospita la campagna benefica “Abbiamo riso per una cosa seria” promossa da FOCSIV e gli agrichef presentano ricette di stagione a base di riso negli agriturismi della rete Terranostra

Il riso della solidarietà arriva questo sabato, 15 maggio, al Mercato di Campagna Amica Ravenna che con i suoi agricoltori aderisce all’iniziativa nazionale “Abbiamo riso per una cosa seria” al fianco di Focsiv (Federazione Internazionale degli organismi cristiani di volontariato) per sostenere il lavoro dei contadini in Italia e nel mondo. Un grande movimento che coinvolge i consumatori per la difesa della dignità dei lavoratori e per il diritto al cibo sano e di qualità per tutti, per aiutare le comunità rurali, richiedere politiche adeguate, per la sicurezza alimentare e la salubrità dei cibi, per promuovere il valore dell’agricoltura familiare come risposta alla crisi globale, ai cambiamenti climatici, alle migrazioni.

Solidarietà e cibo di stagione ad origine garantita saranno, dunque, i protagonisti di questo sabato al Mercato di via Canalazzo 59 che dalle 9.30 ospiterà i volontari di Focsiv, presenti per distribuire (dietro ad una donazione minima di 5 euro) il tradizionale pacco di riso benefico 100% italiano, prodotto da FdAI – Filiera degli Agricoltori Italiani e per descrivere le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del cereale più consumato al mondo.

Il riso 100% italiano di Focsiv e Coldiretti sarà anche l’ingrediente base di una dolce ricetta presentata dai cuochi contadini e in omaggio a tutti coloro che aderiranno all’iniziativa solidale. Gli stessi cuochi contadini, nei loro agriturismi, presenteranno ricette a base di riso realizzate con prodotti di stagione a km zero.

Coldiretti invita tutti i cittadini-consumatori a sostenere l’iniziativa nata per tutelare chi lavora la terra, in Italia e nei Paesi poveri, e per promuovere il dialogo interculturale. Ricordiamo che come ogni sabato il Mercato di Campagna Amica sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 13 per consentire a tutti i consumatori di fare una spesa buona, sana e locale.