Caviro presenta Romagna Doc Trebbiano: l’etichetta della collezione Vigneti Romio, dedicata agli audaci

Romagna DOC Trebbiano Vigneti Romio è la nuova referenza dell’omonima collezione, presentata da Caviro, ideata per celebrare il patrimonio vitivinicolo romagnolo attraverso i vini DOC più caratteristici del territorio.

La linea, destinata al canale della grande distribuzione ed espressione della Romagna più autentica, qui concepita non solo come un luogo ad alta vocazione vinicola, ma come uno stile di vita, ha esordito con il Romagna DOC Sangiovese Superiore Riserva, vino iconico della tradizione enologica del territorio. È stata poi la volta del Romagna Novebolle DOC Spumante Bianco, referenza nata dalla riscoperta e reinterpretazione della tradizione spumantistica romagnola di inizio ‘900 con l’approccio contemporaneo dei viticoltori più esperti della zona. I riflettori rimangono ora puntati sullo storico Trebbiano, nella nuova etichetta Romagna DOC Trebbiano.

Come tutte le referenze di Vigneti Romio, la bottiglia racconta un tratto distintivo della cultura romagnola attraverso la sua raffigurazione in etichetta per mano di un’artista del territorio: tra i principali archetipi della tradizione di Romagna – il Sognatore, il Romantico, il Leggendario, lo Spensierato, l’Audace – è la figura dell’Audace il soggetto del nuovo episodio di “Ti verso una storia”. La web-serie, nuovo progetto di comunicazione digitale prodotto da Caviro, vede l’attore romagnolo Paolo Cevoli nella veste di storyteller e gli stereotipi delle etichette della collezione nel ruolo di protagonisti. Nel nuovo appuntamento, Cevoli conduce lo spettatore in un’officina meccanica, cornice di una storia in cui rock, motori e sentimenti si intrecciano. Un racconto in cui si alternano grandi passioni, aspirazioni e legami autentici che sorprendono lo spettatore sul finale per la loro spontaneità: è così che l’uomo dei motori, dopo aver intrapreso un viaggio solitario, si rivela nella sua natura più romantica e fa ritorno a casa dove ad attenderlo c’è l’abbraccio della sua musicista.

Lo stesso Romagna DOC Trebbiano, grande classico del territorio, diviene un simbolo del legame alla vita e alla terra. Alla vista si presenta con un colore giallo paglierino deciso e riflessi tendenti al verde, mentre al naso rivela profumi floreali delicati e persistenti dove prevalgono fresche note di mela seguite da fiori d’acacia: sentori familiari e riconoscibili che riportano alla memoria sensazioni conosciute e mai sopite, confortanti e accoglienti, come il sapore di casa. I video della web-serie sono visibili sul sito aziendale vignetiromio.it e sui canali social dell’attore (FB @paolo.cevoli – IG @paolocevoli)

LA COLLEZIONE VIGNETI ROMIO

Caviro, cooperativa che rappresenta la più grande Cantina d’Italia, racconta la cultura enologica romagnola attraverso la nuova produzione di qualità Vigneti Romio, dedicata al canale della grande distribuzione. Una collezione che raccoglie i vini portabandiera del territorio – Romagna DOC Spumante in versione Bianco e Rosè, Romagna DOC Trebbiano, Famoso Rubicone IGT, Romagna DOC Sangiovese Superiore Riserva – e si fa espressione della Romagna più autentica, concepita non solo come un luogo ad alta vocazione vinicola, ma come un modo di essere e di relazionarsi, caratterizzato dalla spensieratezza della Riviera, la passione dei giovani amanti, il mistero dei briganti e il coraggio dei motociclisti.

Vigneti Romio condivide con Caviro la mission e i valori fondanti: il principio di valorizzazione del territorio che anima la linea, è infatti lo stesso obiettivo su cui il Gruppo è impegnato da oltre 50 anni. C’è tutta l’identità Caviro anche nella filosofia produttiva che caratterizza il progetto Vigneti Romio, concentrato sul perfezionamento della qualità dei vini partendo dalle misure adottate in campo e sulla vite. Come avviene per tutti i prodotti Caviro, le referenze della collezione Vigneti Romio sono frutto di un percorso di massima qualità e costante monitoraggio che parte in vigna – con l’attuazione di un protocollo specifico che prevede la verifica di tutte le fasi di maturazione delle uve e, di conseguenza, del loro stato qualitativo – e investe l’intera filiera per ottenere vini ben definiti.

Vigneti Romio beneficia di importanti assets che il Gruppo ha consolidato negli anni come supporto dei migliori enologi e consulenti tecnici agro-alimentari, solida capacità economica, e l’attenzione e impegno ai temi della sostenibilità, dell’etica e della tutela dell’ambiente.