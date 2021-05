Porto di Ravenna e collegamenti. Incontro tra vicesindaco Fusignani e viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli

Incontrando nella mattinata del 14 maggio il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli, che ha visitato il porto di Ravenna, il vicesindaco Eugenio Fusignani, con delega al porto, ha posto alla sua attenzione il tema della centralità dello sviluppo delle infrastrutture per una piena affermazione di tutte le attività afferenti lo scalo ravennate.

Nella nota stampa diffusa dal Comune di Ravenna si legge che “La Regione Emilia Romagna, l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale e, al loro fianco l’Amministrazione comunale, hanno compiuto e stanno compiendo uno sforzo straordinario per la crescita del nostro scalo, sia sul fronte commerciale che su quello turistico, come testimoniato dalla importantissima proposta del colosso Royal Carebbean, recentemente messa a bando attraverso il meccanismo del project financing.

È però evidente che affinché questo impegno si traduca in positivi risultati concreti occorre che al centro della pianificazione infrastrutturale nazionale vengano messi tutti i progetti che possono servire a dotare Ravenna di adeguati collegamenti infrastrutturali, per gli spostamenti delle merci e delle persone, lungo l’asse nord – sud, a partire dall’E45, che deve essere sistemata e completata per quanto riguarda il tratto verso nord, e dalla realizzazione dell’E55.

È fondamentale per la crescita del porto e di tutte le attività industriali che vi gravitano attorno, che insieme costituiscono la vera grande leva di sviluppo dell’economia ravennate”.