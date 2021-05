Lugo. Incontro tra Sindaco Ranalli e SiComputer per un legame sempre più solido per affrontare mercati più competitivi

Si è svolto presso la sede di SiComputer venerdì 14 maggio, l’incontro tra i vertici della società Stefano Zaganelli e Gian Paolo Manfrini con il sindaco Davide Ranalli, l’assessore Luciano Tarozzi ed il dott. Gabriele Montanari.

SiComputer da alcuni anni è il maggior produttore di dispositivi tecnologici italiano, occupando stabilmente una fascia importante nel mercato “business”. “Il forte legame dell’azienda con il territorio ha portato ad affrontare varie tematiche: la valutazione dell’impatto ambientale delle aziende, la riqualificazione di alcune zone in prossimità del centro abitato sfruttando le risorse disponibili per preservare aree verdi e/o rurali, rendere più vivibili le aree “industriali” con l’ipotesi di realizzare aree verdi per il benessere delle persone – spiegano da SiComputer – . La costante crescita della società negli ultimi anni ha reso necessario un ampliamento della capacità di stoccaggio ed iniziare a prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di progettare una nuova sede”.

Il sindaco Ranalli ed Gabriele Montanari del Servizio Qualità Urbana e Programmazione del Comune di Lugo si sono resi disponibili per collaborare con l’azienda per fare delle analisi condivise e individuare soluzioni che possano andare incontro alle esigenze sia logistiche che del territorio. La collaborazione tra istituzione e le aziende dovrà essere un legame sempre più solido per affrontare mercati sempre più competitivi.