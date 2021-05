Il valore nell’ortofrutta, dalla filiera al sistema: nuovo webinar di Cia

Nuovo appuntamento con “Il valore nell’ortofrutta, dalla filiera al sistema”, l’evento online di Cia-Agricoltori Italiani per supportare l’Anno internazionale della Frutta e della Verdura 2021 promosso dalla FAO. Dopo l’iniziativa di aprile, spazio al focus “L’ortofrutta e la catena della distribuzione” in questo secondo incontro in streaming, che si terrà domani, martedì 18 maggio, alle ore 17:30.

Nel dettaglio, dopo l’introduzione di Anna Rufolo, responsabile Politiche settore ortofrutta di Cia, ci sarà la relazione su “La filiera ortofrutticola: approccio al mercato e rapporti con l’estero” a cura di Denis Pantini, responsabile Agricoltura e Industria alimentare di Nomisma.

A seguire, la tavola rotonda con Dino Scanavino, presidente nazionale Cia; Claudio Mazzini, responsabile Freschissimi Coop; Fabio Massimo Pallottini, presidente Italmercati; Renzo Piraccini, presidente Cesena Fiera; Luca Battaglio, presidente Gruppo Battaglio; Luca Lanini, docente di Logistica e Supply Chain Management Università Cattolica; Giuseppe Curcio, presidente Astre Italia. A moderare il giornalista Lorenzo Tosi.

Qui il link per seguire la diretta: https://bit.ly/3eLn6bd