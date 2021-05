Parchi tematici. Apertura anticipata al 15 giugno. Marcante (Mirabilandia): “soddisfatti ma attendiamo il Decreto”

Rischiavano di essere l’ultimo comparto a riaprire, invece con la decisione presa dalla Cabina di regia nel pomeriggio di lunedì 17 maggio, anche i parchi tematici italiani potranno spalancare i cancelli dal 15 giugno.

Solo una settimana fa i parchi tematici erano scesi in piazza del Popolo a Roma per far sentire la propria voce e il proprio dissenso partecipando ad un grande flash mob. Ora, a poche ore dalla comunicazione della riapertura anticipata, si respira una “moderata soddisfazione”.

“Aspettiamo l’ufficialità della notizia e leggere il Decreto in Gazzetta Ufficiale – dichiara il Direttore Generale del parco divertimenti Mirabilandia, Riccardo Marcante – Già in passato le decisioni sono state cambiate all’ultimo. Certamente la scelta di anticipare la data della riapertura dei parchi dimostra che il 1° luglio era troppo penalizzante rispetto alla situazione esterna”.

“Contro la pandemia, vinciamo tutti o non vince nessuno – prosegue -. In questo caso vinciamo tutti, sia i lavoratori sia il parco che gli ospiti. Dispiace però vedere che il settore dei parchi divertimenti continui ad essere considerato il peggiore della classe, sebbene le misure anticovid adottate lo scorso anno abbiamo dimostrato di essere sicure e le condizioni fossero più complicate, poichè non vi era neppure il vaccino”.

Rispetto alle misure anticontagio, Marcante spiega che dovrebbero essere confermati quelle dello scorso anno: ” I protocolli presentati nella conferenza Stato-Regioni sono molto simili a quelli del 2020. Considerando che lo scorso anno non sono stati registrati contagi nei parchi tematici, riteniamo che saranno efficaci anche nell’estate 2021. Aspettiamo di leggere il Decreto per vedere se siano stati approvati in toto”.

“Nel 2020, nonostante la partenza ritardata siamo riusciti a chiudere la stagione con il segno positivo e lo stesso obbiettivo ci prefissiamo per quest’anno – conclude -. Sicuramente Mirabilandia sarà pronta il 15 giugno ad aprire i cancelli. Nelle prossime tre settimane dobbiamo solamente concludere le attività che si fanno a ridosso dell’apertura, poi il parco accoglierà gli ospiti, per un divertimento in totale sicurezza”.