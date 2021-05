Inaugurata la banda larga per la connessione internet a Roncalceci e San Pietro in Trento

Questa mattina. 19 maggio, è stata inaugurata la banda larga per la connessione internet nei paesi di Roncalceci e San Pietro in Trento.

“Il comune di Ravenna, insieme a Lepida S.c.p.a., ha lavorato per portare questo servizio nelle zone del forese del nostro comune, permettendo di far passare la banda larga all’interno dei cavi della pubblica illuminazione” ha spiegato il sindaco de Pascale, presente all’inaugurazione assieme all’assessore Cameliani.

“Quest’anno in particolare ci siamo resi conto quanto la connessione internet sia necessaria nella vita di tutti noi, per svolgere il proprio lavoro e per l’educazione scolastica degli studenti e delle studentesse. Per questo abbiamo fatto visita alla scuola primaria di Roncalceci e alla scuola dell’infanzia di Filetto, occasione nella quale Michele Fenati ha omaggiato i bambini e le bambine con il gioco ideato da lui “Il mondo in tasca – città d’Italia” ha concluso de Pascale, sottolineando che “è l’inizio di un servizio che dovrà arrivare a coprire tutto il nostro comune”.