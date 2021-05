Acqua Ingegneria. Iniziate le attività operative, l’azienda cerca dieci professionisti fra ingegneri, architetti e geometri

Attiva da qualche settimana, Acqua Ingegneria ha iniziato la sua operatività, concordando con i soci (è una società in house providing partecipata da Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A., Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale e Ravenna Holding S.p.A.) un programma di commesse da assegnare. Dal primo giugno, in particolare, inizierà a lavorare su commesse di Progettazione e Direzione Lavori per conto di Romagna Acque e Autorità Portuale, i due soci principali.

Nel frattempo, dopo la nomina dell’Amministratore unico Tiziano Mazzoni, è proseguita anche l’attività di definizione della struttura. E mentre è in via di ultimazione la selezione per ruolo di direttore generale (che dovrebbe essere individuato a breve), la società ha avviato la ricerca del personale tecnico di progettazione.

Acqua Ingegneria è alla ricerca di dieci unità tecniche da assumere a tempo indeterminato: nello specifico, 7 ingegneri, due geometri e un architetto. Il termine per presentare la domanda scade il 31. La domanda va fatta partendo dal sito dell’azienda, al link sotto indicato:

https://www.acquaingegneria.it/selezione-del-personale/