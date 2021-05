I dieci anni della azienda cervese Technacy celebrati con una festa al bagno Fantini

Technacy, l’azienda cervese che opera nel settore del supporto alla telefonia mobile (e ha ideato fra gli altri l’applicativo Netmon, ormai diffuso in tutta Italia grazie a TIM e Vodafone), ha recentemente compiuto dieci anni. E lo ha fatto in una situazione economica decisamente in controtendenza: grazie al buon lavoro dello staff aziendale, e a un “core business” che ha preso ancor più piede in tempi di smart working, negli ultimi mesi Technacy ha visto aumentare il fatturato e la mole di lavoro, il che si è tradotto anche in un allargamento dell’organico (oggi gli operativi dell’azienda sono una quindicina).

Motivazioni più che sufficienti per festeggiare degnamente le prime dieci candeline. E così sabato scorso Vittorio Foschi, cofondatore e amministratore delegato di Technacy, ha riunito al Bagno Fantini di Cervia tutti i suoi soci, collaboratori e dipendenti – nonché alcuni interlocutori significativi per la vita dell’azienda – invitandoli a festeggiare tutti assieme la ricorrenza. Prima del pranzo e del taglio della torta, c’è stato spazio anche per le parole e le testimonianze dei vari protagonisti: a portare il saluto all’azienda c’era anche l’Amministrazione Comunale nella persona dell’assessore Cesare Zavatta, che si è complimentato “non solo per i successi raggiunti e per l’indotto che questo comporta per la comunità cervese, ma anche per il clima “familiare” che si respira fra tutti coloro che lavorano in Technacy, e che certamente aiuta a spiegare i motivi di questa crescita importante”.

E l’immediato futuro, fra le altre cose, porterà Techancy ad intraprendere per la prima volta anche l’avventura europea: è infatti partita una partnership con l’azienda spagnola Springboard35, con l’obiettivo di diffondere le soluzioni Technacy anche nel mercato iberico e in Portogallo.

“Sono emozionato e soddisfatto – ha detto Foschi ai numerosi invitati -: questa partecipazione e l’attestazione di stima da parte di tutti ci fanno capire che il cammino fatto aveva un senso, nonostante i tanti pareri scettici avuti agli esordi, quando con mia moglie Michela e pochi altri collaboratori decidemmo di fondare un’azienda nostra. Ma abbiamo saputo resistere, credere nel nostro progetto e creare una squadra positiva e rodata nel tempo: i risultati di oggi lo dimostrano, e ci danno la spinta per proseguire con ancor maggiore entusiasmo, anche grazie ai tanti giovani entrati nel frattempo in azienda con le loro idee nuove e la loro freschezza”.