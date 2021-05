Fruttagel presenta “So di buono”, la bevanda vegetale a marchio Almaverde bio per tutta la famiglia

Prosegue all’insegna del benessere, del gusto e dell’impegno per l’ambiente l’innovazione di prodotto firmata Fruttagel, che presenta l’originale bevanda vegetale So di Buono a marchio Almaverde Bio, brand di punta del biologico alimentare italiano, di cui l’azienda di trasformazione ravennate è socio fondatore.

So di Buono, spiegano da Fruttagel, “nasce da un mix di avena e mandorla (di origine italiana) e anacardi, sapientemente dosati nella formulazione per ottenere un gusto delicato e naturale, che rende questa bevanda biologica perfetta per tutta la famiglia, da gustare a colazione o per uno spuntino – sia calda che fredda – o da utilizzare come versatile ingrediente in cucina per ricette sia dolci che salate, come torte, creme, budini e besciamelle. Nutrizionalmente bilanciata, So di Buono è senza zuccheri aggiunti, naturalmente senza lattosio, senza soia, fonte di proteine e a basso contenuto di grassi saturi. È disponibile nella pratica confezione eco-friendly Tetra Brik Prisma® con tappo, nel formato da 750 ml, un pack amico dell’ambiente, costituito prevalentemente da carta certificata FSC™ e materiali provenienti da fonti controllate”.

Con oltre 133 milioni di litri venduti nello scorso anno (+11% rispetto al 2019) nel totale della moderna distribuzione, per un valore complessivo di 256 milioni di euro, +11% vs. 2019 (dati IRI Italia, full year 2020), le bevande vegetali, avanzano da Fruttagel, “si confermano una categoria dinamica e fortemente in linea con i trend legati alla ricerca del benessere a tavola, ma dalle potenzialità non del tutto espresse. Secondo una survey commissionata da Fruttagel, meno di un consumatore su cinque si dichiara pienamente soddisfatto del gusto delle bevande vegetali consumate abitualmente, e l’opportunità di avere a disposizione una referenza dal gusto delicato e adatto a tutti i tipi di preparazione soddisfa le esigenze dell’83% dei consumatori di questa tipologia di prodotti”.

“So di Buono valorizza la categoria delle bevande vegetali grazie a una ricettazione unica e distintiva – sottolinea Giorgio Alberani, Direttore Commerciale e Marketing di Fruttagel e AD della società Almaverde Bio Ambiente S.p.A., capace di andare incontro alle esigenze di tutta la famiglia e di proporsi come alternativa vegetale versatile e sana, adatta a diverse esigenze di consumo”.

La nuova bevanda So di Buono Almaverde Bio è tra le referenze realizzate da Fruttagel per il Consorzio protagoniste del nuovo portale www.gustosostenibile.it ed è disponibile nel canale GDO e sullo shop online di Almaverde Bio.

Fruttagel

Fruttagel è un’azienda cooperativa di trasformazione agroindustriale fondata ad Alfonsine nel 1994 e attiva nella produzione di bevande a base di frutta e di legumi/cereali, derivati del pomodoro e ortaggi surgelati. Segue tutte le fasi della filiera dal campo al consumatore, lavorando prodotti ortofrutticoli da agricoltura integrata e biologica in larga parte conferiti dai propri soci. I prodotti realizzati da Fruttagel arrivano al consumatore finale mediante la GDO e i servizi di ristorazione collettiva e commerciale, a marchio dei distributori e con marchi della cooperativa. Fruttagel impiega circa 700 lavoratori nella sede principale di Alfonsine e ha un altro stabilimento produttivo a Larino (CB) con un organico di circa 150 persone. Nel 2019 ha raggiunto un fatturato di 133,1 milioni di euro. Fruttagel è inoltre socio fondatore del Consorzio Almaverde Bio.