L’Emilia-Romagna tra le destinazioni dei turisti polacchi e raccontata dai più importanti media della nazione

Finito il lock-down, con la campagna vaccinale in continua crescita e con il trolley finalmente da riempire, cresce il desiderio in Polonia di trascorrere una vacanza al sole e al mare della Costa Romagnola, grazie anche ai collegamenti aerei da Varsavia e Cracovia su Rimini in partenza a metà giugno.

Sul desiderio di vacanze romagnole in Polonia non sembrano proprio esserci dubbi, se si considera quanta Riviera è presente in questo periodo sui media polacchi. Nel giro di due settimane su principali media della nazione sono usciti circa 25 servizi, frutto dell’azione di PR e Media Relations di Apt Servizi Emilia Romagna.

Le principali testate nazionali, i grandi portali web generalisti e di turismo da milioni di visualizzazioni parlano delle spiagge attrezzate della Romagna, della bellezza dell’arte, con le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante, del nuovo museo di Dante (aperto il 15 maggio), ma anche della rigenerante vacanza verde nei Lidi Ravennati, dove verdeggia la pineta storica e la natura più pura delle Vie di Dante. Senza dimenticare i grandi appuntamenti sportivi come La Volleyball Nations League (25 maggio – 20 giugno) a Rimini che vede protagonista anche l’amata nazionale polacca.

“Vogliamo che i turisti che visitano la Regione si sentano al sicuro da noi, motivo per cui abbiamo lanciato la campagna vaccinale di tutto gli operatori turistici dell’Emilia Romagna. Il piano punta a vaccinare dal 7 giugno tutti gli operatori turistici che quotidianamente servono i turisti in hotel, ristoranti, spiagge e centri termali” ha dichiarato l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini in un’intervista alla redazione di “turystyka.wp.pl”, uno dei portali polacchi più letti (13,2 milioni di visitatori mensili).

Da inizio settimana scorsa infine è stato lanciato in Polonia il nuovo spot della Riviera. Si tratta di una nuova versione, in lingua polacca, dello spot di 20 secondi già prodotto per il mercato tedesco. Il videoclip sarà distribuito sul canale YouTube di Apt Servizi Emilia Romagna durante tutta l’estate. Obiettivo: conquistare i 2 milioni di visualizzazioni. A seguire la prima settimana di giugno il videoclip sarà online sulla pagina polacca Facebook di #inemiliaromagna. Chi clicca sullo spot, intercetta il link ai siti turistici in lingua polacca visitemiliaromagna.pl ed emiliaromagnawelcome.pl.

Scendendo più in dettaglio su alcuni dei servizi, oltre all’intervista all’Assessore Andrea Corsini, pubblicata il 14 maggio sul portale Wp.pl, il portale Onet.pl che conta 34 milioni di visitatori mensili sabato 15 maggio ha dedicato un servizio alla Romagna con interviste agli operatori balneari e alberghieri

Ampi articoli sono stati diffusi da Pap-Polska Agencja Prasowa- Agenzia Nazionale Polacca, il 15 maggio, poi ribattuti da una decina di portali regionali e radio come Pap.pl e Gazeta.pl . Lo spot Riviera in lingua polacca è visibile al seguente link: https://youtu.be/TPUlYvsxJxo