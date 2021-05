Ravenna. Convegno on-line sulle aste telematiche organizzato dalla Fondazione Dottori commercialisti

La Fondazione Dottori commercialisti ed esperti contabili di Ravenna, unitamente all’Ordine – ed in collaborazione con Wki, Ipsoa e Agenzia Cread – offrono la possibilità, sia agli addetti ai lavori che ai privati, di acquisire strumenti per partecipare alle aste telematiche grazie ad un convegno on-line, dal titolo “Le aste telematiche” che si terrà venerdì 4 giugno dalle 14.30 alle 19.

Quale documentazione occorre preparare per partecipare ad un’asta on-line? Come si svolgono gara e aggiudicazione? Quali sono i passaggi successivi? Quesiti a cui, durante il corso via web, daranno risposta Alessandro Farolfi, magistrato del Tribunale Ravenna e Raffaele Rossi, magistrato addetto all’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione.

“Il nostro obiettivo – spiega il presidente dell’Ordine, Gianandrea Facchini – è offrire la possibilità, a chiunque sia interessato a partecipare ad un’asta on-line, di acquisire strumenti per farlo nel migliore dei modi. Ci rivolgiamo, quindi, non solo agli oltre 500 iscritti al nostro Ordine, ma anche agli avvocati che, per lavoro, seguono queste pratiche, agli agenti immobiliari che necessitino di un ripasso, ai privati cittadini che vogliano partecipare in autonomia”.

Chiunque, quindi, potrà iscriversi, previa registrazione, sul sito dell’Ordine (www.odcec-ra.it – sezione “FPC – Iscrizione Eventi Formativi”). La quota di partecipazione è di 50 euro per chi si iscriverà entro il 27 maggio, mentre se lo si farà dal 28 in poi se ne pagheranno 60. L’ultimo giorno utile per l’iscrizione sarà il 3 giugno.

I partecipanti riceveranno una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere. Il link per l’accesso all’evento formativo sarà attivato un’ora prima dell’inizio del webinar, durante il quale si potranno inviare anche domande ai docenti utilizzando la chat.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite:

– bonifico bancario intestato a Fondazione Dottori Commercialisti di Ravenna acceso presso la Cassa di Risparmio di Ravenna – IBAN: IT 72 M 06270 13100 CC0000030629. L’inserimento del proprio nominativo sul portale che non sia seguito dal ricevimento della copia del bonifico, con valuta antecedente la data del corso, non avrà alcun valore ai fini dell’iscrizione e non sarà garantito l’accesso all’evento formativo

– carta di credito: selezionando, al momento dell’iscrizione sul sito dell’Ordine di Ravenna, l’apposito link e seguendo le istruzioni. Con pagamento mediante carta di credito si avrà l’iscrizione immediata. L’evento è accreditato ai fini della formazione permanente per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed è stato richiesto l’accreditamento per la Formazione Professionale di Avvocati e Notai.