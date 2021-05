Terrazza vista mare, cucina rustica, sole e tanto sport: inaugura “Brandina”, nuovo stabilimento a Punta Marina 

Brandina – Spiaggia 42 (ex Chaplyn) è lo stabilimento balneare di Punta Marina Terme che in questa stagione 2021 ha inaugurato la sua nuova gestione. Il nome Brandina, pensato dai due proprietari Camilla Cignani e Alex Polo, anche se rimanda all’idea di relax sulla spiaggia, in realtà è formato dall’unione dei nomi dei due figli Brando e Martina.

Alex racconta: “Abbiamo ampliato la spiaggia, ora il bagno ha 108 ombrelloni, un campo da football e uno da teqball e grazie alla collaborazione con lo stabilimento vicino, i clienti possono usufruire di tre campi per il racchettone e il beach-volley senza preoccuparsi di sconfinare. Il locale è totalmente ristrutturato e conta 250 coperti ed un forno per la pizza, per il ristorante abbiamo pensato ad un menù romagnolo di carne e pesce ma rustico, ci tengo che i nostri piatti siano abbondanti, mi raccomando sempre in cucina!”

È in fase di allestimento anche la terrazza con bar per gli aperitivi vista mare e a breve partiranno le cene con spettacoli musicali. Confesercenti Ravenna “supporta questi giovani imprenditori ed augura loro un buon lavoro!”