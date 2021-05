Una pergamena per celebrare i 60 anni di attività dell’azienda “Calletti Luigi” di Alfonsine

La ditta Calletti Luigi ha recentemente festeggiato sessant’anni di storia imprenditoriale, traguardo importante per la storica impresa di Alfonsine. La CNA di Ravenna si è congratulata per l’importante anniversario con una pergamena celebrativa, consegnata dal sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani insieme a Francesca Coatti, Presidente della CNA di Alfonsine, Nicola Iseppi, Responsabile della CNA della Bassa Romagna e Luca Sangiorgi, Referente della CNA di Alfonsine.

“Per noi è un grandissimo piacere e orgoglio ricevere dalle mani del Sindaco la pergamena che attesta i nostri sessant’anni di attività e la collaborazione con CNA dallo stesso tempo” afferma Luigi Calletti, titolare dell’impresa.

“La nostra è sempre stata una realtà semplice e modesta, basata sul duro lavoro e sull’onestà. Se la ditta Calletti Luigi oggi può vantare un traguardo tale è grazie all’impegno e alla forza di volontà del suo fondatore, mio padre Libero, che subito dopo la guerra ha iniziato con la produzione di mattonelle in graniglia, aiutato ben presto da me, che non ancora maggiorenne, ho iniziato con la lavorazione del marmo e del granito. Affiancati da CNA nell’arco di tutti questi anni abbiamo spento ben sessanta candeline, soddisfatti e pronti a rifare la stessa scelta”.

Oggi, alla soglia degli 87 anni, Calletti Luigi, è ancora la colonna portante della famiglia e dell’azienda e con la sua grande esperienza rimane fondamentale sempre.