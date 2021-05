Cambio di appalto in Marcegaglia: dal 1° giugno la società Europa System sostituirà LB Coop

Dal 1° di giugno la società Europa System sostituirà LB Coop nella gestione dell’appalto all’interno dello stabilimento di Marcegaglia di Ravenna. Un cambio di appalto che coinvolge circa 240 lavoratori. Con la firma dell’accordo sindacale, tutti i lavoratori passeranno nella nuova società, conservando tutti i diritti maturati nel precedente rapporto di lavoro con LB Coop. I lavoratori manterranno la stessa tipologia di contratto (a tempo indeterminato o determinato), conservando la mansione, il livello di inquadramento e lo stesso trattamento retributivo, inoltre conserveranno la stessa data di assunzione, anche ai fini delle tutele in caso di licenziamento previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, si legge in una nota del sindaco SGB

Con l’accordo sindacale sottoscritto, Europa System si è anche impegnata alla corretta applicazione del contratto nazionale in merito al pagamento degli straordinari; questione su cui SGB aveva aperto un contenzioso con la LB Coop. Ancora più importante per SGB è l’impegno di Europa System di garantire la regolare elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

“È la prima volta che alla Marcegaglia, in un cambio di appalto, i lavoratori non perdono pezzi di salario e diritti. In questo caso non sarà così, anzi con l’accordo sindacale sottoscritto sono state ottenute migliori condizioni di lavoro. Un risultato non scontato, frutto della costante e determinata lotta sindacale dei numerosi lavoratori di SGB, distribuiti in cinque ditte appaltatrici all’interno dello stabilimento Marcegaglia” si legge nella nota SGB.