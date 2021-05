Juan realizza il suo sogno a Pinarella: apre il ristorante “Tapa Tapa El rincon de España”

Grande soddisfazione in casa Fiva Confcommercio Cervia. Questa mattina ha inaugurato “Tapa Tapa El rincon de España” gestito da Juan Solbas. Juan è uno dei volti più noti del Mercato Europeo dei Sapori d’Europa, evento ormai immancabile e sempre atteso, che nella tappa cervese del tour registra ogni anno numeri record. Nel 2021 vi aspettiamo alla 18° edizione del Mercatino dei Sapori d’Europa in programma a Cervia da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2021.

E così, dopo che per anni Juan ha partecipato con il suo stand di prodotti tipici spagnoli al Mercato Europeo dei Sapori d’Europa, ha deciso di investire aprendo un nuovo locale – l’ex Gazelle a Pinarella di Cervia. Paella, Patanegra, Tapas e specialità spagnole sbarcheranno dunque in città per tutto l’anno. Ad aiutare Juan durante la stagione estiva ci sarà la moglie Eva e lo raggiungeranno anche le due figlie e i genitori.

Questa mattina si è svolta l’inaugurazione assieme al Vicesindaco Gabriele Armuzzi, al Presidente Fiva Confcommercio Cervia e Vicepresidente Nazionale FIVA Guido Guidazzi e al segretario Fiva Confcommercio Cervia Carlo Pollarini.

Il vicesindaco con delega al bilancio Gabriele Armuzzi ha dichiarato: “Questa nuova apertura è un grandissimo risultato sia per la città sia per il Mercato Europeo dei Sapori d’Europa organizzato a Cervia dal 2004 – che negli anni si è dimostrato un evento in grado di richiamare in città migliaia di persone proprio per la qualità degli ambulanti che vi partecipano e dei loro prodotti. Il Mercato Europeo è una scommessa vinta, partita nel 2004, sulla quale ho creduto sin dall’inizio quando già allora ero Vicesindaco. Sapere che Juan abbia deciso di investire in città aprendo il suo nuovo locale, l’ex ristorante Gazelle di Pinarella, è un segnale molto importante. Significa che Cervia è un punto attrattivo per gli investimenti anche in attività enogastronomiche innovative. Da oggi, la tradizione della cucina spagnola non sarà presente solo nelle giornate di settembre per il Mercato Europeo dei Sapori d’Europa bensì tutto l’anno. Ringrazio Fiva Confcommercio Cervia per l’impegno e un grande augurio a Juan per la sua nuova avventura che offrirà alla località di Pinarella una nuova eccellenza enogastronomica£.