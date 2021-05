Promosagri, Stefano Patrizi confermato presidente

L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della cooperativa di servizi, dedicati alle cooperative tra lavoratori di conduzione terreni del territorio, lo scorso mercoledì 25 maggio ha confermato i direttori delle sette Cooperative Agricole Braccianti membri del CdA, i quali, a loro volta, hanno nominato per il secondo mandato consecutivo Stefano Patrizi e Giovanni Giambi rispettivamente alla presidenza e alla vicepresidenza.

“Sono onorato per la rinnovata fiducia – commenta Patrizi -, continueremo a supportare a livello strategico e tecnico il gruppo delle nostre straordinarie CAB per affrontare i grandi passaggi della nostra epoca: preservare la redditività aziendale, il patrimonio intergenerazionale e naturale, la capacità di offrire lavoro di qualità, in un contesto terribilmente penalizzante per produttori agricoli per via degli assetti dei mercati globali, della concorrenza internazionale sleale e del cambiamento climatico devastante”.

La cooperativa ha approvato inoltre un bilancio in equilibrio, illustrato dal direttore Massimo Bondi. Nel CdA, oltre a Patrizi, i direttori delle cooperative socie: Giambi di Agrisfera, Claudio Mazzotti di CAB Campiano, Marco Lanzoni di CAB Bagnacavallo e Faenza, Giampietro Sabbatani di CAB Massari, Lino Bacchilega di CAB Terra, Paolo Rosetti di CAB Comprensorio Cervese e Franco Balducci di CAB Fusignano.

Promosagri è una cooperativa di progettazione, consulenza e assistenza tecnica per le cooperative agroalimentari; le CAB associate conducono circa 15.000 ettari destinati a coltivazioni erbacee ed arboree specializzate.