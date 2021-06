Eletta la nuova segreteria della FLC CGIL Emilia-Romagna con il 97% dei voti

Si è riunita il 31 maggio, in modalità remoto, l’assemblea generale della FLC CGIL Emilia Romagna per integrare ed eleggere la segreteria regionale del comparto dei lavoratori della conoscenza.

La segreteria della FLC CGIL dell’Emilia Romagna è composta da Monica Ottaviani (segretaria generale), Susi Bagni (anche segretaria generale FLC CGIL Bologna), Hania Cattani (anche segretaria generale FLC CGIL Ferrara) e Simone Saccani (già segretario regionale).

Hanno partecipato al voto segreto, 34 componenti dell’assemblea generale, 33 sono stati i favorevoli (97%) e 1 astenuto.

“La segreteria regionale si rafforza con l’ingresso di Hania Cattani – dichiara Ottaviani- sarà impegnata nella importante sfida per il rinnovo delle elezioni RSU e del rinnovo del contratto di lavoro ormai scaduto da oltre due anni, oltre a garantire una continua e concreta attenzione all’attività di tutti i territori impegnati quotidianamente nell’attività di supporto alle lavoratrici e lavoratori. Quest’anno di emergenza – prosegue Ottaviani – ha messo a dura prova il lavoro delle scuole, ma non è venuta mai meno la nostra vicinanza al personale impegnato nella grande sfida di supporto agli studenti anche attraverso l’utilizzo della Dad. Per il sindacato è stata anche l’occasione per ottenere un significativo riconoscimento in termini di adesioni aumentando il dato associativo pari a 24.896 iscritti”.