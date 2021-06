Venerdì 4 giugno a Ravenna sciopero di 8 ore dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm: chiedono salute, sicurezza, stop ai licenziamenti

Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per venerdì 4 giugno in tutta la provincia di Ravenna. Lo sciopero è stato indetto per diversi motivi, a partire dal diritto alla salute e alla sicurezza. “Il numero in costante crescita delle morti sul lavoro è intollerabile – spiegano i rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm -. Ogni persona lavora per mantenere la famiglia, non per il mero profitto dei padroni. Il Governo deve aumentare i controlli e le tutele. Basta morti sul lavoro”.

I metalmeccanici si schierano contro l’apertura ai licenziamenti reintrodotta dal Governo: “In un momento di grave crisi sanitaria nazionale il Governo riapre la possibilità di licenziamento senza un piano industriale strutturale che preveda formazione e reinserimenti lavorativi. I lavoratori non possono essere gli unici a pagare la crisi.”

Fim, Fiom e Uilm rivendicano, inoltre, il fatto che i lavoratori traggano benefici dal Recovery Fund: “Il Governo parla solo con le grandi aziende e gli industriali. I lavoratori di questo paese hanno diritto ad essere inclusi negli investimenti che verranno fatti nel nostro paese. Non può accadere che i padroni abbiano i vantaggi e i lavoratori paghino il debito”.

Lo sciopero è stato indetto anche per il diritto alla pensione. “A fine anno avrà termine ‘Quota 100’ – concludono Fim, Fiom e Uilm – . Non c’è una discussione politica in Parlamento in tal senso e senza una soluzione si tornerà alla Legge Fornero con gli innalzamenti di età. I lavoratori chiedono un tavolo di discussione condiviso con i sindacati per una pensione dignitosa e raggiungibile, senza dover morire lavorando”.

Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp Uil hanno annunciato che anche gli Rsu e le categorie sindacali dei lavoratori somministrati aderiranno allo sciopero.