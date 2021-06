Cassa Ravenna Spa, Social Bond: 60mila euro per le scuole elementari e medie di Ravenna

Il Presidente del Gruppo Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli ed il Direttore Generale, Nicola Sbrizzi, hanno consegnato oggi ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi del Comune di Ravenna, alla presenza del Sindaco Michele De Pascale, in rappresentanza del Comune di Ravenna, l’assegno di € 60.000,00, ripartito in base al numero degli alunni dei singoli Istituti, frutto della sottoscrizione del prestito obbligazionario con finalità sociali (Social Bond), promosso dalla Cassa, che ha consentito alla clientela di effettuare un buon investimento e contestualmente destinare una liberalità, totalmente a carico della Cassa, a favore delle Scuole Elementari e Medie appartenenti agli Istituti Comprensivi del Comune di Ravenna per le loro iniziative di sviluppo educativo, didattico e tecnologico.

La Cassa di Ravenna S.p.A ha devoluto oggi a titolo di liberalità lo 0,30%, una tantum, dell’importo nominale collocato completamente per l’intero ammontare offerto di € 20.000.000.

Il Gruppo Cassa di Ravenna, con le emissioni dei c.d. Social Bond, persegue una strategia di accompagnamento del non profit lungo un percorso di crescita e di innovazione sociale, a sostegno anche dei progetti ad alto impatto sociale promossi da soggetti pubblici e privati nei territori di riferimento.