Cna. Decreto Sostegni Bis: i principali contenuti del decreto per imprese e professionisti in un Webinar

Mercoledì 9 giugno 2021, alle ore 18.30, in videoconferenza, si terrà un webinar gratuito organizzato da CNA Ravenna per analizzare nel dettaglio i provvedimenti introdotti dal Decreto Sostegni Bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio. Il webinar di CNA Ravenna avrà carattere prettamente tecnico e esaminerà i principali contenuti del Decreto Sostegni Bis di particolare interesse per imprese e professionisti.

Dopo l’introduzione di Pierpaolo Burioli, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna, interverranno Luca Cantagalli, Responsabile Sezione Fiscale CNA Ravenna, Cristina Giannotti, Responsabile del Settore legislazione del Lavoro CNA Ravenna, e Maurizio Spinelli, Responsabile del Settore Credito CNA Ravenna.

Sarà dato spazio alle domande dei partecipanti.

La partecipazione al webinar è gratuita, con iscrizione obbligatoria al link https://www.ra.cna.it/eventi/decreto-sostegni-bis/

Segreteria organizzativa: Marzia Casali 0544 298511 – mcasali@ra.cna.it