Decreto Sostegni Bis. Giovedì 10 giugno Federcoop Romagna organizza un webinar gratuito

Contributi per le imprese e i professionisti, provvedimenti di sostegno a settori specifici, misure per l’accesso al credito e molto altro: il Decreto Legge “Sostegni bis” non rappresenta solo uno strumento indispensabile per cercare di ridurre l’impatto dei problemi connessi con la gestione dell’emergenza Covid, ma si trova inevitabilmente sotto i riflettori anche perché rappresenta la fase di passaggio tra l’emergenza sanitaria ed economica e un’auspicabile ripresa sociale ed economica.

Per questo motivo Federcoop Romagna, la società di consulenza e servizi di Legacoop Romagna, organizza un webinar gratuito e aperto a tutti per approfondire il dettato normativo. L’appuntamento — gratuito e aperto a tutte le imprese — è giovedì 10 giugno dalle 9 alle 12,30.

Per partecipare occorre registrarsi nella sezione seminari del sito di Federcoop Romagna. La comunicazione è stata inoltre inviata via WhatsApp in questi giorni a tutti gli iscritti al servizio “Ti Informo”, anch’esso gratuito (per iscrizioni: https://bit.ly/tiinformo-federcoop).

“I nostri esperti hanno esaminato il Decreto senza preconcetti — dichiara il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Mario Mazzotti — cercando di privilegiare l’attenzione alle misure di potenziale interesse per il sistema cooperativo del nostro territorio. A questo appuntamento seguiranno, all’interno dei momenti di confronto organizzati da Legacoop a tutti i livelli, spazi utili ad esaminare anche i risvolti più politici delle scelte inevitabilmente connesse con gli strumenti previsti negli articolati del Decreto Legge”.

Il programma: dopo l’introduzione di Paolo Lucchi, amministratore delegato di Federcoop, seguiranno le relazioni degli esperti Laura Macrì (servizio fiscale), Claudio Riciputi (consulenza del lavoro), Federica Buzzi (consulenza societaria) e Monica Bolognesi (consulenza direzionale).

Al termine dei singoli interventi sarà possibile porre quesiti ai relatori.