Unione: Nuova Imu, Tari e Canone unico, ecco le nuove scadenze. Più tempo per effettuare i versamenti

Nei giorni scorsi, i Consigli dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna hanno deliberato i posticipi di alcune scadenze della nuova Imu, della Tari e del Canone unico.

Per quanto riguarda la data di acconto della nuova Imu, la data di scadenza è posticipata dal 16 giugno al 16 settembre 2021, da intendersi per la sola quota comunale; si esclude infatti la quota riservata allo Stato per gli immobili di categoria catastale “D”.

La scadenza della prima rata della Tari è stata posticipata dal 31 maggio al 31 luglio 2021. Per quanto riguarda la seconda e la terza rata, le scadenze sono fissate rispettivamente al 30 settembre e al 16 dicembre 2021.

Per la prima rata del Canone unico, invece, la scadenza è stata differita dal 30 aprile al 30 giugno 2021.

Per informazioni aggiuntive, visitate il sito www.labassaromagna.it, nella sezione Guida ai servizi – Tributi ed entrate – Imu, Tasi, nuova Imu.