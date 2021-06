Sbarca a Ravenna Uber Eats con promozioni per i nuovi clienti

Uber Eats si espande in Emilia Romagna: dopo Bologna, Parma, Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Rimini, la app di food delivery è disponibile anche a Ravenna. In città saranno oltre 30 i ristoranti disponibili sull’App, tra cui McDonald’s, Il Brigantino, Alice Pizza e Fish Market.

Uber Eats permette agli utenti di farsi recapitare in tutta comodità, sicurezza, e nel rispetto delle normative vigenti, i propri cibi preferiti direttamente sulla soglia di casa, dimostrandosi attento alle esigenze e alle abitudini dei consumatori.

Con la nuova apertura, Uber Eats rafforza la propria presenza in Italia, con 47 città (per un totale di oltre 200 comuni) attive sulla piattaforma, e oltre 7 mila ristoranti presenti sull’app Uber Eats.

In poco meno di 5 anni, Uber Eats è diventata l’app di food delivery più scaricata al mondo e, ad oggi, è presente in oltre 6mila città di 45 paesi in tutti e 6 i continenti. Il consolidamento del servizio nelle città in cui è presente è accompagnato da una crescita costante a doppia cifra dei ristoranti partner, che oggi sono oltre 700mila in tutto il mondo.

La crescita registrata dalla piattaforma viaggia di pari passo al numero di servizi offerti ai consumatori e ai ristoratori che ogni giorno scelgono Uber Eats.

Per promuovere l’espansione del servizio, Uber Eats ha lanciato due promozioni speciali:

● I nuovi utenti che inseriranno il codice RAVENNAEATS ottengono 10 € di sconto sui primi 3 ordini di almeno 20 €.

● Tutti gli utenti hanno diritto a 8 € di sconto sui prossimi 3 ordini di almeno 20 €, con il codice RAVENNA24.

Per i consumatori, sono stati recentemente introdotti:

● Consegna contactless: gli utenti possono liberamente decidere tramite la piattaforma di ricevere la consegna davanti alla porta della propria abitazione oppure anche all’esterno, evitando il contatto diretto con il corriere. Infatti, tutte le consegne sono contactless.

● Pick Up: permette a tutti gli utenti dell’app di ritirare i piatti direttamente dal ristorante prescelto dopo aver ordinato dalla piattaforma, evitando così il costo di consegna.

● Offerte e promozioni: gli utenti della app possono accedere alla offerte speciali e alle promozioni esclusive dei loro ristoranti preferiti, nonché aderire a loro loyalty program.

I ristoratori possono, invece:

● Beneficiare di un sistema di pagamento giornaliero in modo da garantire una liquidità immediata.

● Aderire al programma Restaurants Loyalty, un sistema volto a fidelizzare i clienti attraverso ricompense, selezionate dal ristorante, che premiano gli eaters più affezionati.

● Attraverso la app Restaurant Manager, aprire una linea di comunicazione diretta con i clienti in modo da migliorare sempre di più il loro business di consegna a domicilio.

Ordinare su Uber Eats, la piattaforma di food delivery di Uber, è estremamente semplice: basta scaricare l’app, disponibile sia per Android che per iOS, o collegarsi al sito www.ubereats.com.

