OMC stringe partnership per promuovere l’ecosistema delle startup innovative in campo energetico

In questi giorni è stato sottoscritto l’accordo di collaborazione tra Omc-Med Energy Conference e InnovUp, l’associazione che rappresenta l’ecosistema italiano dell’innovazione e aggrega startup, scaleup, piccole e medie imprese innovative.

Questa collaborazione rafforzerà quanto è già compreso nel programma della Conference, tra cui l’Innovation Room, l’hackathon e la call for ideas dedicate ai giovani. In particolare, il 28 settembre, le start up che risponderanno ad un’apposita call, presenteranno i loro progetti in fase avanzata a una platea di aziende e investitori. Verrà poi offerta la possibilità di incontri d’affari, che potranno portare a sviluppi futuri anche oltre OMC-Med Energy

Conference.

L’iniziativa sarà organizzata con il supporto e la collaborazione di Joule, la Scuola di Eni per l’Impresa che si propone di favorire lo sviluppo di startup innovative e sostenibili attraverso percorsi di formazione rivolti alla nuova generazione di imprenditori e un acceleratore dedicato alla decarbonizzazione, alla lotta al cambiamento climatico e all’economia

circolare.

“In Italia – commenta la presidente di Omc-Med Energy, Monica Spada – le startup hanno un ruolo primario nella transizione energetica, grazie al loro forte contenuto innovativo. La lotta al cambiamento climatico ha bisogno di tutte le idee e soluzioni possibili da sperimentare e testare e da trasferire all’industria per dare una nuova direzione allo sviluppo energetico. Per questo l’obiettivo di “Starting Up” Ravenna è quello di favorire lo scambio e creare le condizioni per nuovi sviluppi verso un futuro low carbon”

“Abbiamo raccolto volentieri l’invito a collaborare alla redazione e allo sviluppo della call for ideas dedicata ai giovani startupper italiani, proprio perché far crescere l’ecosistema dell’innovazione – così come promuovere lo sviluppo di imprese innovative – rappresentano la nostra missione primaria”, ha sottolineato Angelo Coletta, Presidente di InnovUp. “Siamo

felici di questa nuova partnership con Omc-Med Energy Conference, in quanto certi che contribuirà a favorire la creazione di un terreno più fertile in un settore cruciale per lo sviluppo del nostro Paese”.

“OMC-Med Energy Conference sarà un’importante vetrina per startup innovative e sostenibili – aggiunge Mattia Voltaggio, responsabile Startup Acceleration di Joule – e ci auguriamo che da questa iniziativa possano nascere proficue interazioni con investitori e corporate, attori fondamentali per contribuire al trasferimento tecnologico e allo sviluppo delle imprese del futuro”.