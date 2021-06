I megatrend globali: incontro online per Confindustria Romagna sugli scenari della rivoluzione tecnologica

Prosegue con successo I Megatrend Globali, il ciclo di incontri organizzato da Confindustria Romagna, in collaborazione con l’Italian Institute for the Future (IIF), per analizzare le grandi direttrici del cambiamento globale, un insieme di tendenze dirompenti che stanno trasformando il nostro mondo sul fronte tecnologico, sociale, demografico, ambientale.

Mercoledì 16 giugno alle ore 17 – live streaming – si terrà l’incontro “Gli scenari della Rivoluzione tecnologica”. Un confronto per analizzare i cambiamenti offerti dai processi di trasformazione ed innovazione digitale, i nuovi scenari ed i modelli per le imprese di tutti i settori.

Interverranno Marco Taisch, professore Politecnico di Milano ed Andrea Daniele Signorelli, giornalista. Apriranno l’incontro il vicepresidente di Confindustria Romagna con delega all’Innovazione Tomaso Tarozzi e il presidente dell’Italian Institute for the Future (IIF) Roberto Paura.

“In questa fase di rilancio – spiega Paolo Maggioli presidente di Confindustria Romagna – riteniamo sia importante analizzare i megatrend che andranno a caratterizzare nel futuro vari aspetti del nostro sistema. Sapere identificare i cambiamenti, individuare le possibili strategie ed investire in campi strategici, oggi è ancora più importante per potere cogliere tutte le opportunità e mettere in atto strategie di successo a lungo termine”.

“Alle aziende viene richiesto di rispondere a processi operativi sempre più evoluti e veloci – aggiunge Tomaso Tarozzi, vicepresidente Confindustria Romagna con delega all’Innovazione – Oggi le imprese operano in un sistema caratterizzato da un’alta segmentazione dei mercati e dalla richiesta di avere prodotti personalizzati –– In questo quadro è importante che sappiano riconoscere tutte le opportunità partendo dai trend dell’innovazione tecnologica. Il terzo appuntamento del ciclo I Megatrend Globali è l’occasione per confrontarsi, con un’ottica a lungo termine, su vari aspetti, come realtà aumentata, cybersecurity, blockchain e i 5G”.

Iscrizioni sul sito www.confindustriaromagna.it o al numero 0544 210418.