Il Bagno Stefano di Marina Romea cambia gestione: la scommessa di Evelina e Guido

Il Bagno Stefano di Marina Romea cambia gestione, al timone quest’anno Evelina Cavicchi che, un po’ per scommessa e un po’ per necessità, ha deciso di intraprendere questa nuova avventura insieme al marito Guido Stella. Una coppia dallo spirito imprenditoriale: infatti, Guido Stella ha gestito altri stabilimenti balneari in passato ed Evelina è anche titolare dell’agenzia “Evelina Viaggi” a Ravenna.

“Il turismo è la mia area di competenza” – racconta Evelina – “in contemporanea gestisco Evelina Viaggi, un’agenzia di viaggi situata in zona Darsena all’interno della compagnia portuale di Ravenna. A causa della pandemia il lavoro dell’agenzia era rallentato: principalmente organizzo viaggi ai clienti che vogliono partire una volta terminata la stagione estiva, così ho deciso di mettermi in gioco ed accogliere i turisti che passano le vacanze nei nostri lidi!”.

Al Bagno Stefano ci sono 140 ombrelloni in spiaggia, un’area bimbi e un’offerta dedicata agli sportivi con spazi per pallavolo e racchettoni. Attivo anche il servizio bar e ristorazione con cucina semplice ma curata.

Nella foto Evelina Cavicchi e Guido Stella