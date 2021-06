Zona artigianale di Lugo: le proposte di Confartiginato e Cna che giudicano positivo l’incontro con l’amministrazione lughese

Nei giorni scorsi i rappresentanti di CNA e Confartigianato, congiuntamente al Sindaco Ranalli e agli Assessori Valmori e Tarozzi, hanno effettuato un sopralluogo nell’area industriale e artigianale di Lugo. Le Associazioni dell’Artigianato e della Piccola Industria “ritengono fondamentale portare attenzione e investimenti sul tema delle infrastrutture del settore produttivo, sia per rendere maggiormente competitive le aziende, sia per la sicurezza, il decoro e l’appetibilità delle aree stesse. Anche nel territorio dell’Unione della Bassa Romagna la ripartenza dalla pandemia passerà principalmente dalla tenuta dei comparti produttivi, artigianali e industriali. È fondamentale quindi una attenta e continua programmazione di interventi ordinari e straordinari sul fronte del decoro e della sicurezza per le stesse imprese locali e anche perché queste aree rappresentano il biglietto da visita di un “turismo industriale” che sempre più deve vedere protagonista il nostro sistema economico.”

Per dare corso al sopralluogo e alle molte emergenze annotate durante la visita, i rappresentanti di Confartigianato e CNA hanno evidenziato che “occorre procedere speditamente riguardo alcune priorità: terminare, collaudare e quindi rendere operative le vasche di laminazione in costruzione per poter mettere in sicurezza velocemente il comparto industriale di Lugo Nord da eventi meteorologici;

realizzare le rotatorie fra via Bedazzo e viale De’ Brozzi e al pericoloso incrocio con via Fermi e intervenendo sulla generale viabilità di via Bedazzo rallentando maggiormente la velocità attuale;

prevedere una migliore pulizia e manutenzione ordinaria di marciapiedi e aree verdi, così come un riordino della segnaletica stradale orizzontale e verticale.”

Durante la visita sono poi emerse diverse problematiche legate al rifacimento di manti stradali di interi assi viari, l’esigenza di ridisegnare la viabilità e i sensi di marcia di alcune direttrici, il riordino e definizione dei parcheggi, la riqualificazione delle aree verdi e la creazione di piste ciclabili a beneficio dei moltissimi lavoratori che ogni giorno vivono queste aree.

Per questo motivo CNA e Confartigianato, “ben consapevoli che non sarà possibile realizzare tutto quanto necessario in breve tempo, si sono rese disponibili ad aprire un confronto con l’Amministrazione Comunale per concertare, mettendo a disposizione anche proprie professionalità, un progetto che preveda una generale riprogettazione dei comparti produttivi di Lugo definendo tutti gli interventi necessari, andando ad ipotizzarne costi, priorità e tempi certi di realizzazione, affinché queste aree possano essere ancor di più un fiore all’occhiello di questa città, garantendo sicurezza, decoro e competitività.”