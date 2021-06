Secondo venerdì con l’Agri-Talk del Mercato di Campagna Amica

Venerdì 18 giugno 4 chiacchiere rurali in città con agriaperitivo: in programma confronto sul tema del benessere consapevole post-pandemia in compagnia della cooperativa Centotrentasette.it e di Matanji Essential & Natural Food.

Proseguono gli ‘Agri-talk’ del venerdì al Mercato di Campagna Amica Ravenna, via Canalazzo 59 (piazza dei Carabinieri, Ravenna).

Venerdì prossimo, 18 giugno, a partire dalle ore 18 agriaperitivo e confronto in piazzetta sul tema “Il benessere consapevole: dall’agricoltura al cibo, dalla salute all’ambiente”. Interverranno Paolo Fois, fondatore cooperativa Centotrentasette – La Formazione del Benessere e Mattia e Angelica del laboratorio di cibo naturale Matanji Essential & natural Food. Ingresso gratuito previa prenotazione. Ricordiamo anche l’appuntamento del 25 giugno dedicato al tema “Oltre la pandemia, ripartire dai paesi, dalla poesia, dalla campagna. Reading con lo scrittore e paesologo Franco Arminio da “Lettera a chi non c’era, parole dalle terre mosse” (Bompiani Ed.) Prenotazioni via WhatsApp al 353 4176457 oppure campagnamicaravenna@gmail.com