Dopo il successo dell’edizione primaverile, arrivata quasi a sorpresa dopo una lunga assenza, Garage Sale inaugura la stagione estiva tornando sulla banchina della Darsena di Città, sabato 19 e domenica 20 giugno.

Due giorni di market, musica, area food and beverage e uno stile gioviale che da sempre accompagna e caratterizza l’evento. Garage Sale è un momento di incontro e scambio che promuove la filosofia del consumo critico e consapevole attraverso un market eco-friendly in cui trovare pezzi vintage e abiti usati, ma anche tante proposte creative di giovani designer e le artigianalità dei maker che scelgono questa vetrina per farsi conoscere da un pubblico sensibile ed attento alle nuove tendenze.

Foto 3 di 3





Special guest di questo appuntamento sono anche due dei progetti di Under 35 di Almagià Creative Hub, in collaborazione con il Bando Anci Sinergie-Virgilio e Dante 4.0. L’Associazione Denara vedrà la prima sperimentazione di “Casa come città”, spazio domestico virtuale collocato nell’area antistante l’S-Club e abitato da una serie di azioni performative, per riflettere insieme in modo inedito su quella che Emanuele Coccia definisce la prima forma di addomesticamento reciproco tra cose e persone.

Un corner speciale all’interno di Garage Sale (area Comando Polizia Municipale) è invece dedicato all’Associazione Art Èco con il progetto Urban Flora: alcuni workshop “green” innovativi, super sostenibili e pensati per stimolare la creatività unita all’economia circolare in adulti e bambini.

Il market sarà:

Sabato 19 h 18-24

Domenica 20 h 18-24

Area food&beverage a cura di AKÂMÌ Casa&bottega e Bar Ristretto

GS ospita anche le proposte musicali contemporanee dei dj Cubi, Marina Meccanica, Pansi, Hollyspleef, Sirol e DJhonson, che si alterneranno alla consolle presso la terrazza Akami e nel dehor di S-Club.

Garage Sale è ideato e organizzato da Norma Aps col patrocinio del Comune di Ravenna, Ass.to alle Politiche Giovanili.

Un ringraziamento particolare va ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri che sorveglierà l’area affinché vengano applicati tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio previsti dalla legge.