Vacanze all’italiana. Ravenna prima tappa del tour dei Grandi Classici, ideato da METRO

Ravenna è la prima tappa di un viaggio ideale, ideato da METRO, per celebrare l’Italia e la sua immagine nel mondo attraverso la gastronomia e la cultura. All’appuntamento, un pranzo che si è tenuto presso il ristorante Il Salino, Viale delle Nazioni, 248 Marina di Ravenna, erano presenti Giacomo Costantini, assessore al turismo comune di Ravenna, il senatore Stefano Collina, Vicepresidente Commissione Agricoltura, l’onorevole Serse Soverini, Commissione attività produttive e Carmine Ficocello, in rappresentanza di APCI.

“Gli italiani hanno voglia di tornare alla normalità e di riscoprire le bellezze italiane e di Ravenna” afferma Filippo Alberighi, Direttore del punto vendita METRO di Ravenna. “Secondo recenti dati prevale infatti la scelta di rimanere in Italia per le ferie per ben l’86,8% dei cittadini, e di questi, quasi 7 su 10 trascorreranno la vacanza al mare. Noi supporteremo al massimo i professionisti della ristorazione e dell’ospitalità per rendere queste vacanze all’italiana indimenticabili!”

La ripartenza è l’occasione per ribadire la vicinanza di METRO Italia a tutto il settore Horeca. Quindi, letteralmente si parte per un tour tra le gastronomie tipiche, i paesaggi, ma anche le immagini che hanno trasformato la nostra gastronomia in icona internazionale. Il tour sarà l’occasione per avviarci verso la tanto ambita nuova normalità, attesa da mesi, raccontando la convivialità italiana e i nostri luoghi del cuore.

“Quale miglior modo per celebrare la ripartenza dell’Horeca e del turismo se non con un percorso lungo l’Italia per iniziare ad assaporare il gusto delle vacanze… all’italiana? METRO Italia è in prima linea per promuovere i consumi fuori casa e il turismo, ora, sempre in sicurezza, abbiamo finalmente la possibilità di riprenderci i nostri spazi e le nostre abitudini” afferma Tanya Kopps CEO METRO Italia. “Per questo partiamo per le nostre Vacanze all’Italiana, alla scoperta delle eccellenze nostrane nella stagione più adatta per farlo. Crediamo che sia arrivato il momento di tornare alla convivialità e alla socialità e la cucina italiana è sicuramente un modo straordinario per celebrare il ritorno alla normalità. I ristoratori di tutta Italia si sono impegnati al massimo, anche nei momenti più cupi si sono adattati velocemente alla situazione, e hanno confortato i nostri periodi di lockdown con i loro piatti portati direttamente nelle nostre case. Ora tocca a tutti noi ricambiare!”

I cinque appuntamenti toccheranno città e paesaggi molto diversi tra loro ma tutti molto rappresentativi dell’Italia. Dopo Ravenna, sarà la volta di Trento al ristorante Terramia, sullo sfondo dolomitico, poi si raggiungerà Roma, il Grande Classico per eccellenza, presso la Locanda di Bacco, e ancora in giro senza perdersi l’intramontabile Venezia, al ristorante Florida, e infine raggiungere Sassari, in Sardegna, la meta estiva imprescindibile per gli amanti del mare cristallino, presso il ristorante Covo del Conte.

Per ogni tappa un momento di consumo diverso, dalla colazione alla cena passando per pranzi e aperitivi. Il tutto per comunicare tutte le declinazioni del gusto italiano.

Presso i ristoranti che ospiteranno le iniziative saranno presenti anche le istituzioni locali che sostengono le riaperture e la ripresa del settore.

Ven 18/06 RAVENNA Ore 12.30 al Ristorante IL SALINO, Viale delle Nazioni, 248 Marina di Ravenna

Lun 21/06 TRENTO Ore 18.00 Aperitivo serale Ristorante TERRAMIA, Via San Marco, 64

Mer 23/06 ROMA Ore 20.00 Ristorante LA LOCANDA DI BACCO Via Flavia, 32

Ven 25/06 VENEZIA Ore 10.00 Colazione presso il ristorante FLORIDA Sestriere San Polo, (Riva del Vin) 733

Lun 28/06 SASSARI Ore 12.30 Pranzo presso il ristorante COVO DEL CONTE Via Principessa Maria, 16