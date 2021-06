Bowl di yogurt a colazione e componibile a pranzo ad Ambiente Quarantaquattro, il nuovo bar di Trombetti a Ravenna

Ha inaugurato questa settimana Ambiente Quarantaquattro, la nuova attività imprenditoriale di Claudio Trombetti, in via Berlinguer 44 in zona stadio.

Trombetti, già proprietario del Caffè Galilei e del 66 Cafè che gestisce assieme alla moglie, si è buttato in una nuova impresa, seguendo una passione che coltiva da più di 15 anni e per la quale ha lasciato un posto di dirigente in un’azienda statale.

Il nuovo marchio col quale ha deciso di mettersi nuovamente in gioco è legato all’Ambiente appunto: il suo sarà un locale pensato per colazioni e pranzi veloci. Nel primo caso si potrà scegliere tra le classiche brioches e le innovative sweet bowl di yogurt, con farcitura a scelta, ma anche pancake dolci (sciroppo d’acero, crema di pistacchio, cioccolato bianco, frutta, ecc.) e salati (prosciutto, tacchino, salmone, ecc.).

Il menù del pranzo si incentra su di una bowl componibile, scegliendo base, proteina, verdura e salsa o granella, a cui aggiungere bibita e caffè. Le preparazioni sono a vista, per offrire le maggiori condizioni di garanzia e qualità.

Per prenotare la consumazione, sul posto o da asporto, si può scaricare una App per smartphone (Ambiente44 con il logo #A44) ricevendo così fino a fine anno uno sconto del 10%.

La struttura è curata nei dettagli e nell’arredamento, si estende su due piani e conta anche delle sedute nella zona esterna e nel dehor adiacente al locale.

“Claudio è giovane ma già esperto e intraprendente – commenta Graziano Gozi, direttore Confesercenti Provinciale Ravenna –. La sua proposta è innovativa, tipica di chi cerca sempre di guardare avanti anticipando i tempi. Per noi è un piacere accompagnarlo in questa nuova avventura”.

“Ambiente, non solo è il nome, ma è proprio il concetto che voglio trasmettere alle persone. Non è solamente un locale, non è un posto classico, è studiato nei colori e nella proposta, mi affido solamente a fornitori di fiducia con cui collaboro da anni, anche il mio staff è scelto con cura per offrire un servizio impeccabile. È un ambiente diverso dalla classica proposta del territorio. Ho appena inaugurato questo locale ma sto già pensando ad un ulteriore nuova attività”, ha concluso Trombetti.