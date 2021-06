L’azienda lughese Tekno Pav compie 20 anni. CNA consegna una “pergamena celebrativa”

Compie vent’anni Tekno Pav, l’azienda lughese che ha saputo imporsi nel panorama nazionale delle pavimentazioni speciali, dei rivestimenti in resina e delle manutenzioni edili industriali. La CNA ha voluto congratularsi per questo traguardo con la consegna di una pergamena celebrativa accompagnando la visita da parte Sindaco di Lugo, Davide Ranalli, e della Presidente della Consulta di Voltana, Valeria Monti.

“Tekno Pav ha mosso i primi passi in ambito industriale divenendo in poco tempo punto di riferimento per le aziende, a partire dai maggiori gruppi presenti nel porto di Ravenna, per poi rispondere alle esigenze del mercato diversificando i campi di intervento in vari ambiti, fornendo le migliori soluzioni e tecnologie nella posa di pavimentazioni, di impermeabilizzazioni, fino ad affermarsi nel mondo del design e dell’arredo di interni” ha affermato il Responsabile della CNA della Bassa Romagna, Nicola Iseppi. “Per la CNA – ha proseguito Iseppi durante la consegna della pergamena – è un vero onore celebrare questo importante traguardo di un’impresa che ha saputo affermarsi in breve tempo e ampliare la propria attività sempre con efficacia e successo”.

“Grazie alla CNA per il riconoscimento di questo bellissimo percorso imprenditoriale. Il futuro di Tekno Pav – spiega Alessandro Corelli Grappadelli, amministratore unico – è rivolto all’incremento della ricerca in nuovi materiali e tecnologie all’avanguardia, al fine di soddisfare al meglio le richieste dei clienti”.

La presidente della Consulta locale, Valeria Monti, si dimostra orgogliosa e afferma che è sempre un piacere festeggiare traguardi così importanti per aziende locali, soprattutto in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo. Questo, per tutta la comunità, è motivo di speranza e di fiducia anche per il futuro.

Il Sindaco di Lugo, Davide Ranalli, si è complimentato per i risultati ottenuti, frutto di intuizione, passione e tenacia. “Ringrazio CNA per l’occasione di questa visita, la Tekno Pav è un’impresa importante che conta già oltre 30 dipendenti e la sua qualità è riconosciuta oramai anche oltre i confini regionali con numerosi cantieri in ambito pubblico e privato. L’edilizia sarà sicuramente una leva fondamentale per la ripartenza dell’economia ed è bello sapere che nel nostro territorio ci sono imprese così forti e radicate. 20 anni sono un bellissimo traguardo, ad Alessandro Corelli Grappadelli e alla Tekno Pav vanno le nostre congratulazioni per il lavoro fatto fino a qui, ma logicamente ci auguriamo che questo sia soprattutto un nuovo punto di partenza per gli anniversari e le sfide future”.